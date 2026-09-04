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Дарко Младић: Мој отац је убијен на моје очи

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04.09.2026 12:15

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Син генерала Ратка Младића Дарко Младић
Фото: Screenshhot

Син генерала Ратка Младића Дарко Младић истакао је да породица вјерује да је генерал убијен кроз несавјесно лијечење и адекватно недозвољену медицинску терапију током боравка у притворској јединици.

На одржаној конференцији за медије, Дарко Младић је емотивно говорио о посљедњим данима свог оца и здравственом третману који је имао.

"Оно што је за мене најмучнији период јесте био посљедња два мјесеца када је на моје очи убијен мој отац. Мој лични став и став породице јесте да је извршено убиство мог оца генерала Ратка Младића у хашком трибуналу несавјесним лијечењем и намјерним давањем прејаких опијата који су га на крају довели до смрти", рекао је Дарко Младић.

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Породица Младић је у више наврата током протеклих година упозоравала на лоше здравствено стање генерала и тражила његово пуштање на лијечење на слободи, тврдећи да му у Хагу није пружена адекватна медицинска њега.

Након његове смрти, чланови породице поручују да ће инсистирати на утврђивању свих околности и одговорности медицинског тима у Хашком трибуналу.

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Тагови :

Дарко Младић

Ратко Младић

сахрана

Сахрана Ратка Младића

Умро Ратко Младић

генерал Ратко Младић

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