Дарко Младић: Мој отац је убијен на моје очи

Аутор:Милена Грубор
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Син генерала Ратка Младића Дарко Младић истакао је да породица вјерује да је генерал убијен кроз несавјесно лијечење и адекватно недозвољену медицинску терапију током боравка у притворској јединици.
На одржаној конференцији за медије, Дарко Младић је емотивно говорио о посљедњим данима свог оца и здравственом третману који је имао.
"Оно што је за мене најмучнији период јесте био посљедња два мјесеца када је на моје очи убијен мој отац. Мој лични став и став породице јесте да је извршено убиство мог оца генерала Ратка Младића у хашком трибуналу несавјесним лијечењем и намјерним давањем прејаких опијата који су га на крају довели до смрти", рекао је Дарко Младић.
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Породица Младић је у више наврата током протеклих година упозоравала на лоше здравствено стање генерала и тражила његово пуштање на лијечење на слободи, тврдећи да му у Хагу није пружена адекватна медицинска њега.
Након његове смрти, чланови породице поручују да ће инсистирати на утврђивању свих околности и одговорности медицинског тима у Хашком трибуналу.
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