Каран: Имамо потенцијале који могу допринијети развоју Српске

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Републике Српске Синиша Каран рекао је да је Форум Републике Српске о инвестицијама и пословној сарадњи за кинеске компаније, који је отворен данас у Бањалуци, најбољи доказ да Српска има потенцијале који могу допринијети њеном развоју.
"Овакви форуми и привредна улагања у Републику Српску најбољи су знак њене снаге, инвестиција и потенцијала, које имамо да понудимо за даљи развој Републике Српске", рекао је Каран.
Он је истакао значај овог форума јер велика и моћна Кина има интересовање за Републику Српску, те да то говори о томе колико Српска има потенцијала, како искориштених тако и неискориштених.
Каран је навео да Република Српска потенцијале нуди цијелом свијету, те подсјетио да је у Бањалуци синоћ отворена Привредна комора Израела у Републици Српској.
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"Раније смо имали контакте и са америчким и руским бизнисменима. Све ово је производ упорне и снажене вишегодишње борбе руководства Српске да створе амбијент да снажне економије долазе у Републику Српску", изјавио је Каран новинарима.
Он је напоменуо да је важно прије свега створити снажан амбијент, како би Република Српска била препозната као сигурно мјесто за улагање, те да је политички јака, као и да су њене административне баријере такве да капитал има снажну проходност.
"Интереси су обострани, имамо и ми њима шта понудити, али и они нама, те је ово прави начин да политика заједно са привредом ствара снажну Републику Српску", истакао је Каран.
Форум Републике Српске о инвестицијама и пословној сарадњи за кинеске компаније почео је данас у Бањалуци у организацији Привредне коморе и Владе Српске, у присуству бројних републичких званичника, кинеских и домаћих привредника.
Форум окупља представнике институција и пословне и академске заједнице Српске са представницима кинеских компанија и институција с циљем унапређења међусобне привредне сарадње, представљања инвестиционих потенцијала Српске и отварања нових могућности за пословна партнерства и улагања.
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Србија
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Економија
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Република Српска
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