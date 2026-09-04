Logo

На Газиводама настављено рушење српских објеката

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
04.09.2026 11:17

Коментари:

0
Рушење објеката на Газиводама
Фото: Screenshot

На обали језера Газиводе данас је, на захтјев предузећа "Ибар - Лепенац", почело рушење објеката, након што је 18. августа истекао рок које је то предузеће дало за ослобођање наводно узурпиране имовине за коју тврде да је наводно у њиховом власништву.

У Резалама је срушена и сеоска сала.

Од компаније Ибар - Лепенац 11 породица из Ковача и Резала на обали језера Газиводе добило је 8. августа рјешења да напусте своје објекте, за које "Ибар-Лепенац" тврди да су изграђени на парцели која наводно припада том предузећу.

(Танјуг)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Косово и Метохија

Газиводе

Рушење објеката на Газиводама

Коментари (0)

Прочитајте више

Премијер Републике Српске Саво Минић

Република Српска

Минић: Проширити пословну сарадњу са кинеским партнерима

2 ч

0
Новац, конвертибилне марке, званична валута Босне и Херцеговине

Република Српска

Одређен износ: Осим ученицима, новчана помоћ у Српској стиже и студентима

2 ч

1
Приједорчанин ухапшен по потјерници Интерпола Загреб

Хроника

Приједорчанин ухапшен по потјерници Интерпола Загреб

2 ч

0
Стиже новац за ђаке: Познато колико ће бити исплаћено основцима и средњошколцима

Друштво

Стиже новац за ђаке: Познато колико ће бити исплаћено основцима и средњошколцима

2 ч

2

Више из рубрике

Полиција Србија

Србија

Лопови упали у мјењачницу и украли сеф са парама

3 ч

0
Заменик начелника Војномедицинске академије пуковник примаријус др Иван Лековић

Србија

Лековић: На ВМА биће обављена обдукција тијела генерала Младића

19 ч

0
Тијело генерала Младића допремљено на ВМА, биће урађена обдукција

Србија

Тијело генерала Младића допремљено на ВМА, биће урађена обдукција

19 ч

4
Први снимци ковчега са тијелом Ратка Младића: Прекривен је са двије заставе

Србија

Први снимци ковчега са тијелом Ратка Младића: Прекривен је са двије заставе

19 ч

1

  • Најновије

  • Најчитаније

13

52

СНСД у Фочи представио кандидате: Настављамо да развијамо Фочу и Републику Српску

13

48

Бијељинац ухапшен због крађе трактора!

13

48

Преминуо у аутомобилу током односа са партнерком

13

37

Игор оженио Стану јер је невина: Првог дана брака га шокирала

13

36

Ухапшен 18-годишњак због убиства у сарајевском насељу Горица

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима