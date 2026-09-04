На Газиводама настављено рушење српских објеката

Аутор:АТВ редакција
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На обали језера Газиводе данас је, на захтјев предузећа "Ибар - Лепенац", почело рушење објеката, након што је 18. августа истекао рок које је то предузеће дало за ослобођање наводно узурпиране имовине за коју тврде да је наводно у њиховом власништву.
У Резалама је срушена и сеоска сала.
Од компаније Ибар - Лепенац 11 породица из Ковача и Резала на обали језера Газиводе добило је 8. августа рјешења да напусте своје објекте, за које "Ибар-Лепенац" тврди да су изграђени на парцели која наводно припада том предузећу.
(Танјуг)
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