Одређен износ: Осим ученицима, новчана помоћ у Српској стиже и студентима

Аутор:Стеван Лулић
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Осим ученицима основних и средњих школа у Републици Српској, једнократна новчана помоћ биће исплаћена и редовним студентима, одлучила је Влада на данашњој сједници.
Одлука обухвата студенте првог, другог и трећег циклуса, који студирају у Републици Српској.
Влада Српске одлучила је да износ једнократне помоћи износи 150 марака, за шта ће укупно бити издвојено 4 и по милиона КМ.
Друштво
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"Доношење Одлуке о исплати једнократне новчане помоћи студентима представља вид финансијске помоћи студентима, са циљем олакшавања трошкова студирања те унапређења материјалног положаја студената", поручили су из Владе Српске.
Укупан број студената на које се ова мјера односи је око 30.000, а средства ће бити исплаћена из Буџета за 2026. годину.
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