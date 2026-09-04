Logo

Одређен износ: Осим ученицима, новчана помоћ у Српској стиже и студентима

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
04.09.2026 11:13

Коментари:

1
Новац, конвертибилне марке, званична валута Босне и Херцеговине
Фото: АТВ

Осим ученицима основних и средњих школа у Републици Српској, једнократна новчана помоћ биће исплаћена и редовним студентима, одлучила је Влада на данашњој сједници.

Одлука обухвата студенте првог, другог и трећег циклуса, који студирају у Републици Српској.

Влада Српске одлучила је да износ једнократне помоћи износи 150 марака, за шта ће укупно бити издвојено 4 и по милиона КМ.

marke km

Друштво

Стиже новац за ђаке: Познато колико ће бити исплаћено основцима и средњошколцима

"Доношење Одлуке о исплати једнократне новчане помоћи студентима представља вид финансијске помоћи студентима, са циљем олакшавања трошкова студирања те унапређења материјалног положаја студената", поручили су из Владе Српске.

Укупан број студената на које се ова мјера односи је око 30.000, а средства ће бити исплаћена из Буџета за 2026. годину.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

студенти

новац

Влада Републике Српске

Једнократна помоћ

Коментари (1)

Више из рубрике

Ана Тришић Бабић

Република Српска

Тришић Бабић: Градимо пријатељство Српске и Израела, са жељом да буде још снажније

3 ч

3
Форум Српске о инвестицијама и пословној сарадњи за кинеске компаније

Република Српска

Почео Форум Српске о инвестицијама и пословној сарадњи за кинеске компаније

3 ч

2
Генерал Војске Републике Српске Ратко Младић

Република Српска

Крајишници посветили пјесму генералу Младићу: Добро дош'о кући, ђенерале

4 ч

3
Влада Републике Српске је највиши орган извршне власти у Републици Српској.

Република Српска

Влада Српске о одобравању средстава за исплату новчане помоћи ученицима и студентима

6 ч

6

  • Најновије

  • Најчитаније

13

52

СНСД у Фочи представио кандидате: Настављамо да развијамо Фочу и Републику Српску

13

48

Бијељинац ухапшен због крађе трактора!

13

48

Преминуо у аутомобилу током односа са партнерком

13

37

Игор оженио Стану јер је невина: Првог дана брака га шокирала

13

36

Ухапшен 18-годишњак због убиства у сарајевском насељу Горица

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима