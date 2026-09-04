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Тришић Бабић: Градимо пријатељство Српске и Израела, са жељом да буде још снажније

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04.09.2026 10:48

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Ана Тришић Бабић
Фото: АТВ

Српски и јеврејски народ повезују дубоке историјске везе, тешка искуства и страдања, али и снажна култура сјећања и заједничко разумијевање колико је важно чувати истину о прошлости, истакла је в.д. директора Канцеларије Ана Тришић-Бабић.

- На тим темељима градимо пријатељство Републике Српске и Државе Израел, са жељом да оно буде још снажније и испуњено конкретним резултатима. Посебан простор видимо у развоју привредне сарадње, новим партнерствима, инвестицијама и заједничким пројектима који ће додатно повезати Републику Српску и Државу Израел - додала је Тришић Бабић у објави на друштвеној мрежи Икс.

Подсјећамо, у Бањалуци је јуче отворена Канцеларија Привредне коморе Израела, што је важан корак у јачању економских веза Републике Српске и Израела.

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Тагови :

Ана Тришић Бабић

Израел

Република Српска

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