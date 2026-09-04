Тришић Бабић: Градимо пријатељство Српске и Израела, са жељом да буде још снажније

Аутор:АТВ редакција
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Српски и јеврејски народ повезују дубоке историјске везе, тешка искуства и страдања, али и снажна култура сјећања и заједничко разумијевање колико је важно чувати истину о прошлости, истакла је в.д. директора Канцеларије Ана Тришић-Бабић.
- На тим темељима градимо пријатељство Републике Српске и Државе Израел, са жељом да оно буде још снажније и испуњено конкретним резултатима. Посебан простор видимо у развоју привредне сарадње, новим партнерствима, инвестицијама и заједничким пројектима који ће додатно повезати Републику Српску и Државу Израел - додала је Тришић Бабић у објави на друштвеној мрежи Икс.
Српски и јеврејски народ повезују дубоке историјске везе, тешка искуства и страдања, али и снажна култура сјећања и заједничко разумијевање колико је важно чувати истину о прошлости.— Ана Тришић Бабић (@anatrisicbabic) September 4, 2026
На тим темељима градимо пријатељство Републике Српске и Државе Израел, са жељом да оно буде још… pic.twitter.com/oKZXBallZz
Подсјећамо, у Бањалуци је јуче отворена Канцеларија Привредне коморе Израела, што је важан корак у јачању економских веза Републике Српске и Израела.
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