Влада Српске о одобравању средстава за исплату новчане помоћи ученицима и студентима

Аутор:АТВ редакција
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Влада Републике Српске разматраће данас приједлоге одлука о одобравању средстава за исплату једнократне новчане помоћи ученицима основних и средњих школа, као и редовним студентима у Републици Српској.
Влада ће разматрати информацију о покретању процедуре за кредитно задужење за релизацију пројекта "Изградња ауто-пута на Коридору `Пет-це` кроз Републику Српску, од петље Јоховац до Вукосавља".
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На дневном реду је и приједлог одлуке о измјени и допунама одлуке о утврђивању програма/пројеката од јавног интереса за Републику Српску.
Влада би требало да разматра и приједлог уредбе о условима и критеријумима за додјелу намјенских средстава за развој туризма, саопштено је из Бироа Владе Републике Српске за односе са јавношћу.
Пред министрима ће бити и информације о раду и финансирању представништава Републике Српске у иностранству за првих шест мјесеци ове године са приједлогом закључка и приједлогом одлуке.
Требало би да буде разматрана и информација о приоритетном капиталном пројекту "Изградња градског трга са спомен-обиљежјем и парком у општини Челинац, прва фаза радова".
Влада би требало да разматра и информацију о потреби реализације пројекта превенције и раног откривања злоупотребе дроге у школској популацији Републике Српске.
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Почетак сједнице Владе Републике Српске је заказан у 8.00 часова.
Након завршетка сједнице биће објављено саопштење. Сниматељима и фотографима биће омогућено снимање кадрова на почетку сједнице.
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