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Нетанјаху: Ирански режим посустаје, слабији је него икад

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04.09.2026 07:14

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Бењамин Нетанјаху, премијер Израела
Фото: Ronen Zvulun, Pool Photo via AP/Tanjug

Централна мисија Израела, односно рушење иранског режима је на дохват руке, изјавио је синоћ израелски премијер Бењамин Нетанјаху, током састанка са Генералштабом израелске војске.

- Режим сада посустаје, слабији је него икад. Бори се за опстанак. Увјерен сам у нашу способност да једном за свагда уклонимо пријетњу, да срушимо овај режим - рекао је Нетанјаху, преноси Тајмс оф Израел.

Он је оцијенио да "није случајност" што Иран напада све друге мете осим Израела. Поручио је Техерану да се "не замјера" Израелу.

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- Ако сте ишта научили, не замјерајте нам се. Снажни смо, одлучни и јединствени у томе да побиједимо - рекао је он.

Раније јуче, израелски минситар одбране Израел Кац је рекао да ће, у случају да Иран покрене нападе, израелска војска циљати сву инфраструктуру режима, укључујући енергетску инфраструктуру.

(Танјуг)

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Тагови :

Бењамин Нетанјаху

Израел

Иран

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