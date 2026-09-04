Нетанјаху: Ирански режим посустаје, слабији је него икад

Аутор:АТВ редакција
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Централна мисија Израела, односно рушење иранског режима је на дохват руке, изјавио је синоћ израелски премијер Бењамин Нетанјаху, током састанка са Генералштабом израелске војске.
- Режим сада посустаје, слабији је него икад. Бори се за опстанак. Увјерен сам у нашу способност да једном за свагда уклонимо пријетњу, да срушимо овај режим - рекао је Нетанјаху, преноси Тајмс оф Израел.
Он је оцијенио да "није случајност" што Иран напада све друге мете осим Израела. Поручио је Техерану да се "не замјера" Израелу.
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- Ако сте ишта научили, не замјерајте нам се. Снажни смо, одлучни и јединствени у томе да побиједимо - рекао је он.
Раније јуче, израелски минситар одбране Израел Кац је рекао да ће, у случају да Иран покрене нападе, израелска војска циљати сву инфраструктуру режима, укључујући енергетску инфраструктуру.
(Танјуг)
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