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Чудо у Непалу: Два радника спасена из тунела девет дана након разорних поплава

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04.09.2026 07:04

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Спасавање радника у Непалу девет дана након бујичних и разорних поплава.
Фото: News Arena India/X/Screenshot

У обимној спасилачкој акцији у Непалу, двојица радника извучена су жива из тунела хидроелектране Тришули 3А, читавих девет дана након разорних бујичних поплава које су однијеле више од 1.200 живота.

Власти су саопштиле да је прва спасена особа Санџаја Шах, машински пословођа у Електропривреди Непала (НЕА). Суреш Раут, високи званичник Електропривреде Непала који се налази на мјесту спасавања, рекао је за Би-Би-Си да спасиоци пружају кисеоник Шаху. Власти додају да он тренутно није у стању да говори.

Шах је хеликоптером превезен у Батар, сејверозападно од главног града Катмандуа.

- Тако сам, тако срећан, чекао сам ове вијести. Ово даје наду да ће и други бити спасени живи - рекао је за ББЦ Шахов колега, Суреш Чаудари.

Друга спасена особа је Кабир Махарђан. Према наводима власти, Махарђан се након спасавања "насмијао и био захвалан".

У склопу велике акције спасавања, инжењери упумпавају ваздух у тунеле хидроелектрана. Стотине од више од 5.000 људи који се и даље воде као нестали су радници ангажовани у мрежи тунела на хидроенергетским градилиштима дуж ријеке.

Одвојене операције спасавања тренутно се спроводе на још око шест тунела хидроелектрана, у којима се страхује да је заробљено више од 150 људи. Двије особе које су до сада спасене извучене су из тунела Тришули 3А.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

Непал

Бујица у Непалу

Катастрофа у Непалу

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