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Трамп: Бајден је Кијеву дао више муниције него што је потрошено у иранском рату

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03.09.2026 18:39

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Трамп: Бајден је Кијеву дао више муниције него што је потрошено у иранском рату
Фото: Tanjug/AP/Alex Brandon

Предсједник САД Доналд Трамп изјавио је да је Вашингтон за вријеме претходне администрације Џозефа Бајдена Украјини испоручио више војне опреме него што су оружане снаге САД искористиле у актуелном сукобу са Ираном.

"Бајденова администрација дала је Украјини далеко више муниције, потпуно бесплатно, него што смо ми потрошили у Ирану", написао је Трамп на друштвеној мрежи "Трут соушл".

Трамп је најавио да ће од европских земаља затражити да надокнаде трошкове војне помоћи и муниције која је раније послата Украјини.

"Стотине милијарди долара дато је Украјини и НАТО-у бесплатно, а Европа би то платила - само да је Бајденова администрација питала. Ми ћемо тражити тај новац, иако са извјесним закашњењем", навео је он.

Амерички предсједник је додао да ће војска САД задржати војну опрему за своје потребе, али да би у скорије вријеме могла почети да продаје оружје савезницима,преноси Срна.

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Тагови :

Доналд Трамп

Америка

Иран

Кијев

Украјина

Џо Бајден

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