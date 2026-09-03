Трамп: Бајден је Кијеву дао више муниције него што је потрошено у иранском рату

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник САД Доналд Трамп изјавио је да је Вашингтон за вријеме претходне администрације Џозефа Бајдена Украјини испоручио више војне опреме него што су оружане снаге САД искористиле у актуелном сукобу са Ираном.
"Бајденова администрација дала је Украјини далеко више муниције, потпуно бесплатно, него што смо ми потрошили у Ирану", написао је Трамп на друштвеној мрежи "Трут соушл".
Трамп је најавио да ће од европских земаља затражити да надокнаде трошкове војне помоћи и муниције која је раније послата Украјини.
"Стотине милијарди долара дато је Украјини и НАТО-у бесплатно, а Европа би то платила - само да је Бајденова администрација питала. Ми ћемо тражити тај новац, иако са извјесним закашњењем", навео је он, преноси Срна.
Амерички предсједник је додао да ће војска САД задржати војну опрему за своје потребе, али да би у скорије вријеме могла почети да продаје оружје савезницима.
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