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Поново се огласио Механизам у Хагу о генералу Ратку Младићу

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03.09.2026 18:20

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Зграда Хага, Холандија
Фото: АТВ

Међународни резидуални Механизам за кривичне судове саопштио је да је предао посмртне остатке генерала Ратка Младића његовим најближим сродницима, око 15 часова на аеродрому Ротердам-Хаг.

Како је наведено у саопштењу, Механизам је поступао уз пуно поштовање међународног права и норми у области људских права и блиско сарађивао са члановима породице генерала Ратка Младића и дипломатским представницима, гдје је то било потребно, како би се испунили сви административни, логистички и правни услови неопходни за достојанствен и примјерен транспорт тијела, преноси Танјуг.

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Тагови :

Ратко Младић

Хаг

генерал Ратко Младић

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