Поново се огласио Механизам у Хагу о генералу Ратку Младићу

Аутор:АТВ редакција
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Међународни резидуални Механизам за кривичне судове саопштио је да је предао посмртне остатке генерала Ратка Младића његовим најближим сродницима, око 15 часова на аеродрому Ротердам-Хаг.
Како је наведено у саопштењу, Механизам је поступао уз пуно поштовање међународног права и норми у области људских права и блиско сарађивао са члановима породице генерала Ратка Младића и дипломатским представницима, гдје је то било потребно, како би се испунили сви административни, логистички и правни услови неопходни за достојанствен и примјерен транспорт тијела, преноси Танјуг.
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