Додик са учесницима "Adria Sports Conference": "Друштво у којем се увијек добро осјећам"

Аутор:АТВ редакција
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Лидер СНСД-а Милорад Додик састао се са учесницима Adria Sports Conference у Бањалуци.
"Друштво у којем се увијек добро осјећам. Угодно дружење са учесницима Adria Sports Conference у Бањалуци, са људима који су својим радом, талентом и резултатима оставили велики траг у спорту", поручио је Додик.
Друштво у којем се увијек добро осјећам.— Милорад Додик (@MiloradDodik) September 3, 2026
Угодно дружење са учесницима Adria Sports Conference у Бањалуци, са људима који су својим радом, талентом и резултатима оставили велики траг у спорту.
Драго ми је што Бањалука окупља велика имена спорта и што је домаћин једног оваквог… pic.twitter.com/g3HakXWWzX
Додик је изразио радост и задовољство што Бањалука окупља велика имена спорта и што је домаћин једног оваквог регионалног догађаја.
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