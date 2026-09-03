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Додик са учесницима "Adria Sports Conference": "Друштво у којем се увијек добро осјећам"

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03.09.2026 19:05

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Додик и учесници Адриа конференције
Фото: X/Milorad Dodik

Лидер СНСД-а Милорад Додик састао се са учесницима Adria Sports Conference у Бањалуци.

"Друштво у којем се увијек добро осјећам. Угодно дружење са учесницима Adria Sports Conference у Бањалуци, са људима који су својим радом, талентом и резултатима оставили велики траг у спорту", поручио је Додик.

Додик је изразио радост и задовољство што Бањалука окупља велика имена спорта и што је домаћин једног оваквог регионалног догађаја.

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Тагови :

Adria sports conference

Бања Лука

Милорад Додик

спорт

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