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Улица у близини школе без тротоара: Родитељи забринути за безбједност дјеце и ученика

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03.09.2026 12:55

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Улица Светозара Марковића без тротоара у Новој Вароши.
Фото: АТВ

На дијелу улице Светозара Марковића, у непосредној близини раскрснице те улице са улицом Паве Радана, у насељу Нова Варош не постоји тротоар, што уз постојећа оштећења коловоза ствара велике проблеме за кретање пјешака, поготово дјеце и ученика, с обзиром да се у близини налази школа Георги Стојков Раковски.

Овај проблем је посебно изражен током предвечерњих часова и кишних дана, када на путу постоји доста локви и када је видљивост смањена.

Улица Светозара Марковића Нова Варош
Улица Светозара Марковића Нова Варош
АТВ

Дио улице гдје је потребан тротоар је релативно кратак, и сматрамо да се уз релативно мало средстава тротоар може изградити.

Много родитеља је забринуто за безбједност дјеце и ученика који се крећу овом улицом, те позивају Град Бања Луку да се овај проблем ријеши.

Улица Светозара Марковића Нова Варош
Улица Светозара Марковића Нова Варош
АТВ

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Тагови :

Нова варош

Бањалука

тротоар

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