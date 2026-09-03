Улица у близини школе без тротоара: Родитељи забринути за безбједност дјеце и ученика

Фото: АТВ

На дијелу улице Светозара Марковића, у непосредној близини раскрснице те улице са улицом Паве Радана, у насељу Нова Варош не постоји тротоар, што уз постојећа оштећења коловоза ствара велике проблеме за кретање пјешака, поготово дјеце и ученика, с обзиром да се у близини налази школа Георги Стојков Раковски.

Овај проблем је посебно изражен током предвечерњих часова и кишних дана, када на путу постоји доста локви и када је видљивост смањена. Улица Светозара Марковића Нова Варош АТВ Дио улице гдје је потребан тротоар је релативно кратак, и сматрамо да се уз релативно мало средстава тротоар може изградити. Много родитеља је забринуто за безбједност дјеце и ученика који се крећу овом улицом, те позивају Град Бања Луку да се овај проблем ријеши. Улица Светозара Марковића Нова Варош АТВ

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