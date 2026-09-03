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Бањалука ово не памти: Спортске легенде стигле у Српску

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03.09.2026 13:45

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У Бањалуци је у току Адриа спортс конференсе на коју су пристигли водећи људи из свијета спорта, маркетинга, бизниса и медија.
Фото: Уступљена фотографија

Бањалука је данас центар регионалног спортског и бизнис свијета! У току је престижна "Адриа Спортс Конференсе", која је на једном мјесту окупила највеће лидере из области спорта, маркетинга, бизниса и медија.

Програм је отворен на најбољи могући начин инспиративним предавањем Марине Маљковић, Андрее Лекић и Николине Милић, које су кроз своје моћне приче откриле како се стиже до самог свјетског врха.

Огромну пажњу и одушевљење публике изазвао је панел на којем су учествовали Филиповић и Иван Миљковић. Великани српског ватерпола и одбојке отворено су говорили о најтежим одлукама, преломним моментима и изазовима који су их чекали на самом заласку богатих каријера.

Атмосферу је додатно узијала породица Мајдов. Немања, Стефан и Љубиша на свом панелу управо дијеле емотивне и фасцинантне детаље о њиховом заједничком шампионском путу.

А ту није крај овоме спортском спектаклу! У наставку дана публику очекују предавања која ће одржати Ћус Матео, селектор кошаркашке репрезентације Шпаније, као и чувени UFC борац Урош Медић.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Adria sports conference

region

Панел

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Уз директора конференције Андреја Кнежевића присутнима су се обратили легендарни Светислав Пешић и Витор Баија. Конференција и ове године окупља велика имена из свијета спорта, маркетинга, бизниса и медија.

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