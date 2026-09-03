Бањалука ово не памти: Спортске легенде стигле у Српску

Аутор:АТВ редакција
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Бањалука је данас центар регионалног спортског и бизнис свијета! У току је престижна "Адриа Спортс Конференсе", која је на једном мјесту окупила највеће лидере из области спорта, маркетинга, бизниса и медија.
Програм је отворен на најбољи могући начин инспиративним предавањем Марине Маљковић, Андрее Лекић и Николине Милић, које су кроз своје моћне приче откриле како се стиже до самог свјетског врха.
Огромну пажњу и одушевљење публике изазвао је панел на којем су учествовали Филиповић и Иван Миљковић. Великани српског ватерпола и одбојке отворено су говорили о најтежим одлукама, преломним моментима и изазовима који су их чекали на самом заласку богатих каријера.
Атмосферу је додатно узијала породица Мајдов. Немања, Стефан и Љубиша на свом панелу управо дијеле емотивне и фасцинантне детаље о њиховом заједничком шампионском путу.
А ту није крај овоме спортском спектаклу! У наставку дана публику очекују предавања која ће одржати Ћус Матео, селектор кошаркашке репрезентације Шпаније, као и чувени UFC борац Урош Медић.
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