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Из ријеке Уне извучено тијело жене: Увиђај у току

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03.09.2026 14:39

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Вода ријека
Фото: АТВ БЛ

Трагичан догађај забиљежен је у Босанској Крупи, гдје је из ријеке Уне извучено тијело женске особе.

Према информацијама које је за "Аваз" потврдила Служба за спашавање на води и под водом Босанска Крупа, тијело су из ријеке извукли чланови Кајак-кану клуба Корморан.

Како је потврђено, ријеч је о женској особи старој око 40 година.

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Идентитет страдале жене за сада није званично потврђен, а надлежни органи проводе потребне процедуре.

За сада нису познате ни околности под којима је жена завршила у ријеци Уни, те да ли је починила самоубиство. Увиђај је у току и више информација очекује се након што буду завршене потребне истражне радње.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

пронађено тијело

Босанска Крупа

Полиција

Ријека Уна

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