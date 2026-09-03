Из ријеке Уне извучено тијело жене: Увиђај у току

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Трагичан догађај забиљежен је у Босанској Крупи, гдје је из ријеке Уне извучено тијело женске особе.
Према информацијама које је за "Аваз" потврдила Служба за спашавање на води и под водом Босанска Крупа, тијело су из ријеке извукли чланови Кајак-кану клуба Корморан.
Како је потврђено, ријеч је о женској особи старој око 40 година.
Регион
Уз границу са БиХ хрватска полиција уочила још једну групу миграната
Идентитет страдале жене за сада није званично потврђен, а надлежни органи проводе потребне процедуре.
За сада нису познате ни околности под којима је жена завршила у ријеци Уни, те да ли је починила самоубиство. Увиђај је у току и више информација очекује се након што буду завршене потребне истражне радње.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Регион
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Регион
2 ч0
Свијет
2 ч0
Хроника
2 ч0
Хроника
3 ч0
Хроника
3 ч0
Хроника
4 ч1
Најновије
Најчитаније
16
25
16
10
16
09
16
06
15
57
Тренутно на програму