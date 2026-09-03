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Минић: Израел и јеврејски народ код нас ће увијек имати отворена врата

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03.09.2026 15:32

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предсједника Владе Републике Српске Саве Минића и амбасадорке Израела Галит Пелег
Фото: Ustupljena fotografija

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић поручио је да ће Израел и јеврејски народ у Републици Српској увијек имати отворена врата и пријатеља који поштује истину, памти заједничку жртву и чува сјећање.

Минић је захвалио амбасадору Израела у БиХ Галит Пелег за све што је учинила на јачању односа Израела и Републике Српске.

"Вјерујем да ће и насљедник Пелегове наставити путем међусобног поштовања и искреног пријатељства које смо градили", написао је Минић на друштвеној мрежи "Икс" након састанка са Пелеговом у Бањалуци

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Тагови :

Саво Минић

Република Српска

Израел

Јевреји

Срби

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