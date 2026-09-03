Минић: Израел и јеврејски народ код нас ће увијек имати отворена врата

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић поручио је да ће Израел и јеврејски народ у Републици Српској увијек имати отворена врата и пријатеља који поштује истину, памти заједничку жртву и чува сјећање.
Минић је захвалио амбасадору Израела у БиХ Галит Пелег за све што је учинила на јачању односа Израела и Републике Српске.
Амбасадорки Пелег захваљујем на свему што је учинила на јачању односа Израела и Републике Српске.— Саво Минић (@minic_savo) September 3, 2026
Koд нас ће Израел и јеврејски народ увијек имати отворена врата и пријатеља који поштује истину, памти заједничку жртву и чува сјећање. Вјерујем да ће и насљедник амбасадорке Пелег… pic.twitter.com/lengRifJJU
"Вјерујем да ће и насљедник Пелегове наставити путем међусобног поштовања и искреног пријатељства које смо градили", написао је Минић на друштвеној мрежи "Икс" након састанка са Пелеговом у Бањалуци
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