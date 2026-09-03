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Амбасадорка Израела стигла у Палату Републике

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03.09.2026 16:10

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Амбасадорка Израела стигла у Палату Републике
Фото: ATV

Амбасадорка Израела Галит Пелег стигла је у Палату Републике у Бањалуци.

Ускоро ће бити одржан састанак са највишим званичницима Српске.

Након састанка биће одржана конференција за новинаре.

Подсјећамо, у Бањалуци ће вечерас бити свечано отворена Привредна комора Израела, уз присуство високих званичника Српске и Израела.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Израел

Палата Републике Српске

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