Амбасадорка Израела стигла у Палату Републике

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Амбасадорка Израела Галит Пелег стигла је у Палату Републике у Бањалуци.
Ускоро ће бити одржан састанак са највишим званичницима Српске.
Након састанка биће одржана конференција за новинаре.
Подсјећамо, у Бањалуци ће вечерас бити свечано отворена Привредна комора Израела, уз присуство високих званичника Српске и Израела.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
29 мин5
Република Српска
43 мин0
Република Српска
1 ч1
Република Српска
1 ч0
Најновије
Најчитаније
16
38
16
25
16
10
16
09
16
06
Тренутно на програму