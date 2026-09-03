Гатачки ватрогасци у борби са пожарима: Ватра угрожава домаћинства

Аутор:Теодора Бјелогрлић
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Гатачки ватрогасци и даље се боре са пожаром који је избио на подручју Горњих Казанаца, на граници са Црном Гором.
“Ситуација је изузетно тешка, пожар се шири. Ватра је захватила неприступачан терен и приближава се домаћинствима. У два засеока угрожено је између десет и дванаест кућа, као и већи број помоћних објеката.” рекао је за АТВ Жарко Рудовић командир ТВСЈ Гацко.
Рудовић додаје да су ватрогасци из Гацко већ трећи дан боре да сузбију ова пожар да не би прешао на територију Општине Гацко. Заједно за њима на терену су и ватрогасци из Никшића као и мјештани. Рудовић позива све који имају објекат у селу Горњи Казанци да се укључе у гашењу пожара.
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