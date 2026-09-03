"Заштитимо дјецу у саобраћају": Едукативно дружење са основцима у Добоју

Аутор:АТВ редакција
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Полицијска управа Добој ће сутра, 04.09.2026. године, са почетком у 10,00 часова у Градском парку у Добоју организовати дружење са најмлађим ученицима добојских основних школа у оквиру акције „Заштитимо дјецу у саобраћају“.
Министарство унутрашњих послова Републике Српске традиционално спроводи наведену акцију поводом почетка школске године с циљем повећања безбједности дјеце као учесника у саобраћају и подизања свијести возача о неопходности поштовања саобраћајних прописа, нарочито у близини школа.
Осим представника Полицијске управе Добој, у наведеном догађају учествују и представници других субјеката значајних за безбједност саобраћаја.
У сарадњи са Ауто-мото друштвом Добој у Градском парку биће постављен саобраћајни полигон на којем ће ученици основних школа, кроз практичне и едукативне садржаје, имати прилику да се упознају са основним правилима безбједног учешћа у саобраћају.
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