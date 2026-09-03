Држављанин Србије тешко повријеђен: На њега налетјело возило којим је управљала старица (84)

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
У тешкој саобраћајној несрећи која се у суботу догодила на ауто-путу у близини Аликантеа, повријеђен је млађи држављанин Србије када је на њега, док се налазио у зауставној траци, налетјело возило којим је управљала 84-годишња жена.
Младић је након удеса превезен у болницу у Валенсији где се налази под константним надзором љекара, али према најновијим информацијама, није у животној опасности.
Регион
Ухапшен држављанин БиХ: Старицу везао, па јој украо 4.000 евра
До удеса је дошло када је српски држављанин зауставио своје возило у траци намијењеној за принудно заустављање. У том тренутку, старија жена за воланом је, под околностима које се још утврђују, изгубила контролу над аутомобилом, прешла у зауставну траку и ударила у заустављено возило и младића.
На лице мјеста убрзо су стигле екипе хитне помоћи и полиција. Због задобијених повреда и потребе за детаљном дијагностиком, младић је транспортован у болнички центар у Валенсији.
Полиција у Аликантеу врши детаљан увиђај како би утврдила тачан узрок губитка контроле над возилом 84-годишње мјештанке, као и да ли је мјесто заустављања било прописно обиљежено.
Хроника
Чамцима кренули преко Саве: Спријечено кријумчарење 96 миграната
О случају су обавијештене и надлежне конзуларне службе.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Градови и општине
4 ч0
Фудбал
4 ч0
Србија
5 ч1
Хроника
5 ч0
Најновије
Најчитаније
16
40
16
38
16
25
16
10
16
09
Тренутно на програму