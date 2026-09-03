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Држављанин Србије тешко повријеђен: На њега налетјело возило којим је управљала старица (84)

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03.09.2026 12:45

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Полицијско ауто Шпаније и два полицијска службеника који стоје поред паркираног аута.
Фото: Pexels/Daniel Cruz

У тешкој саобраћајној несрећи која се у суботу догодила на ауто-путу у близини Аликантеа, повријеђен је млађи држављанин Србије када је на њега, док се налазио у зауставној траци, налетјело возило којим је управљала 84-годишња жена.

Младић је након удеса превезен у болницу у Валенсији где се налази под константним надзором љекара, али према најновијим информацијама, није у животној опасности.

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До удеса је дошло када је српски држављанин зауставио своје возило у траци намијењеној за принудно заустављање. У том тренутку, старија жена за воланом је, под околностима које се још утврђују, изгубила контролу над аутомобилом, прешла у зауставну траку и ударила у заустављено возило и младића.

Истрага у току

На лице мјеста убрзо су стигле екипе хитне помоћи и полиција. Због задобијених повреда и потребе за детаљном дијагностиком, младић је транспортован у болнички центар у Валенсији.

Полиција у Аликантеу врши детаљан увиђај како би утврдила тачан узрок губитка контроле над возилом 84-годишње мјештанке, као и да ли је мјесто заустављања било прописно обиљежено.

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О случају су обавијештене и надлежне конзуларне службе.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

Шпанија

Саобраћајна несрећа

повријеђен младић

Држављанин Србије

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