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Путин: Постоје шансе за мир - Русија и Украјина морају саме да се договоре

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03.09.2026 10:36

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Руски предсједник Владимир Путин присуствује састанку са министром индустрије и трговине Антоном Алихановим у Кремљу у Москви, сриједа, 26. августа 2026. године.
Фото: Таnjug/Mikhail Metzel, Sputnik, Kremlin Pool Photo

Руски предсједник Владимир Путин обратио се на Источном економском форуму у Владивостоку. Том приликом, он је најавио цјелогодишњу пловидбу Трансарктичким коридором, покретање нове нафтне руте, али и изградњу дата центара, квантних комуникационих мрежа и малих нуклеарних електрана.

На пленарној сједници, поред руског предсједника учествовују и потпредсједник Државног савјета Кине Динг Сјуесјанг, предсједник Индонезије Прабово Субијанто, премијер Монголије Нам-Осорин Учрал и први потпредсједник Мјанмара У Њо Со.

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Владимир Путин назвао је заплену цивилних бродова и нападе на њих, као и пријетње нападима на цивилне авионе, манифестацијом државног тероризма.

- Када је ријеч о заплени цивилних бродова и нападима на цивилне трговачке бродове, а сада смо чули и за пријетње нападима на цивилне авионе - то је, наравно, манифестација државног тероризма. То несумњиво отежава могућност одржавања билатералних мировних преговора - рекао је Путин на Источном економском форуму.

Он је додао да они који о томе ћуте и не реагују, "прије свега западни савезници Украјине", према његовим ријечима, "постају саучесници у међународном тероризму".

Шансе на мир у Украјини - постоје

Прије свега, Москва и Кијев треба међусобно да постигну договор, али је Русија захвална свима који могу да допринесу том процесу, изјавио је Владимир Путин.

- Шансе постоје - истакао је он.

Према Путиновим ријечима, претензије кијевског режима на међународни тероризам отежавају тај процес, док његови западни партнери прећуткују такве изјаве.

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Русија је спремна за обнављање контаката са Сједињеним Америчким Државама у свим областима сарадње, али то не зависи само од Москве, рекао је Путин.

Он је изразио наду да је и америчко руководство спремно да предузме кораке у том правцу, на шта, како је навео, указују и недавни контакти између специјалних служби двије земље.

Путин је указао и на то да се у сали налази представник САД - Стивен Сигал.

(sputniknews.com)

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Владимир Путин

Русија

Украјина

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