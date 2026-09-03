Мадуро тражи одбацивање оптужби: Позива се на имунитет лидера суверене државе

Аутор:АТВ редакција
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Свргнути венецуелански предсједник Николас Мадуро позвао је данас америчког судију Алвина Хелерштајна да одбаци оптужбе за кривично дјело трговине дрогом против њега, наводећи да би требало да има имунитет од кривичног гоњења, као лидер суверене земље.
Венецуелански лидер, који се од хапшења налази у америчком савезном затвору у Бруклину, изјаснио се раније да није крив по оптужбама за учешће у трговини дрогом, а суђење би требало да почне 1. јуна 2027. године, ако његов покушај да суд одбаци случај буде неуспјешан, преноси Ројтерс.
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Оптужбе против Мадура, које су поднијете савезном суду на Менхетну, чиниле су основу за напад америчке војске на Каракас, током кога је Мадуро ухапшен 3. јануара, заједно са супругом Силијом Флорес, која је такође притворена и суочава се са сличним оптужбама.
Мадуров адвокат, Бери Полак је рекао да Хелерштајн нема надлежност, зато што суверени шефови држава уживају потпуни имунитет.
„Ово невиђено гоњење крши апсолутни имунитет од кривичне надлежности на који шефови држава и страни званичници који дјелују у својим званичним својствима имају право стотинама година”, рекао је Полак у захтјеву суду.
Полак је навео и да је Мадуро лажно оптужен и да „жестоко пориче” оптужбе.
Оптужницу против Мадура подигло је америчко тужилаштво на Менхетну.
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Вашингтон није признао Мадура за предсједника Венецуеле од избора 2019. године, а судови имају тенденцију да се се воде америчким званичним ставом око тога ко је признат као лидер стране земље.
Тужиоци имају рок до 2. октобра да одговоре на Мадуров захтјев за одбацивање оптужнице, а Хелерштајн ће одржати ричиште о покушају одбацивања оптужнице 17. новембра.
(Танјуг)
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