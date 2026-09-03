Logo

Мадуро тражи одбацивање оптужби: Позива се на имунитет лидера суверене државе

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
03.09.2026 08:57

Коментари:

0
Мадуро тражи одбацивање оптужби: Позива се на имунитет лидера суверене државе
Фото: Printscreen/Telegram/Sputnik

Свргнути венецуелански предсједник Николас Мадуро позвао је данас америчког судију Алвина Хелерштајна да одбаци оптужбе за кривично дјело трговине дрогом против њега, наводећи да би требало да има имунитет од кривичног гоњења, као лидер суверене земље.

Венецуелански лидер, који се од хапшења налази у америчком савезном затвору у Бруклину, изјаснио се раније да није крив по оптужбама за учешће у трговини дрогом, а суђење би требало да почне 1. јуна 2027. године, ако његов покушај да суд одбаци случај буде неуспјешан, преноси Ројтерс.

Полиција ФБиХ

Хроника

Током претреса пронађено 900 грама дроге: Ухапшена једна особа

Оптужбе против Мадура, које су поднијете савезном суду на Менхетну, чиниле су основу за напад америчке војске на Каракас, током кога је Мадуро ухапшен 3. јануара, заједно са супругом Силијом Флорес, која је такође притворена и суочава се са сличним оптужбама.

Мадуров адвокат, Бери Полак је рекао да Хелерштајн нема надлежност, зато што суверени шефови држава уживају потпуни имунитет.

„Ово невиђено гоњење крши апсолутни имунитет од кривичне надлежности на који шефови држава и страни званичници који дјелују у својим званичним својствима имају право стотинама година”, рекао је Полак у захтјеву суду.

Полак је навео и да је Мадуро лажно оптужен и да „жестоко пориче” оптужбе.

Оптужницу против Мадура подигло је америчко тужилаштво на Менхетну.

Полиција Италија

Свијет

Родитељи убили болесну кћерку, па пресудили себи: ''Није могла да се помири са тим, често би плакала''

Вашингтон није признао Мадура за предсједника Венецуеле од избора 2019. године, а судови имају тенденцију да се се воде америчким званичним ставом око тога ко је признат као лидер стране земље.

Тужиоци имају рок до 2. октобра да одговоре на Мадуров захтјев за одбацивање оптужнице, а Хелерштајн ће одржати ричиште о покушају одбацивања оптужнице 17. новембра.

(Танјуг)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Николас Мадуро

Венецуела

Затвор

Коментари (0)

Прочитајте више

Руски министар спољних послова Сергеј Лавров говори на заједничкој конференцији за новинаре са министром спољних послова Чада Абдулајеом Сабреом Фадулом током њиховог састанка у вили Зинаиде Морозове у Москви, у Русији, у уторак, 14. јула 2026. године.

Свијет

Лавров: Запад покушава да изведе провокације путем дипломатског присуства

3 ч

0
Милорад Додик, предсједник СНСД-а

Република Српска

Додик: Од Блануше сам очекивао пуно идеја, а он понио само празну кутију

3 ч

4
предсједник Републике Српске

Република Српска

Каран: Република Српска је једини уставобранитељ дејтонске БиХ

4 ч

4
Трамп: Ударили смо Иран веома снажно, спремни смо за још напада кад год пожелимо

Свијет

Трамп: Ударили смо Иран веома снажно, спремни смо за још напада кад год пожелимо

4 ч

2

Више из рубрике

Руски министар спољних послова Сергеј Лавров говори на заједничкој конференцији за новинаре са министром спољних послова Чада Абдулајеом Сабреом Фадулом током њиховог састанка у вили Зинаиде Морозове у Москви, у Русији, у уторак, 14. јула 2026. године.

Свијет

Лавров: Запад покушава да изведе провокације путем дипломатског присуства

3 ч

0
Полиција аутомобил Италија

Свијет

Родитељи убили болесну кћерку, па пресудили себи: ''Није могла да се помири са тим, често би плакала''

4 ч

0
Трамп: Ударили смо Иран веома снажно, спремни смо за још напада кад год пожелимо

Свијет

Трамп: Ударили смо Иран веома снажно, спремни смо за још напада кад год пожелимо

4 ч

2
Lisice zatvor pritvor

Свијет

Држављанин БиХ ухапшен у Бечу: Са картице слијепог госта скинуо 5.000 евра

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

13

"Заштитимо дјецу у саобраћају": Едукативно дружење са основцима у Добоју

12

11

Чамцима кренули преко Саве: Спријечено кријумчарење 96 миграната

12

10

Локализован пожар у пилани 'Рашевић': Ватрогасци прате ситуацију и даље

11

57

Колико корака дневно је довољно направити за здравији живот?

11

47

Свесрпски фудбалски куп у Бањалуци: Све спремно за долазак 500 младих талената

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима