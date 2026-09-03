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Да ли неко треба да страда? Тротоар блокиран, ђаци морају на коловоз

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03.09.2026 09:47

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Дјеца на повратку из школе.
Фото: Уступљена фотографија

Очајни родитељи бањалучких основаца упутили су драматичан апел надлежним службама и Градској управи, упозоравајући да је безбједност њихове дјеце свакодневно угрожена у Улици Хајдук Вељка 2, код познатог кафића "Колектив".

Иако је нова школска година тек почела, најмлађи су приморани да свакодневно ризикују животе на путу до школе. Због бахато паркираних аутомобила који су потпуно блокирали тротоар, дјеца морају да силазе директно на коловоз којим се возила крећу великим брзинама.

Како наводе забринути родитељи, ово више није питање баналног неодговорног паркирања, већ отворено угрожавање дјечијих живота. Тврде да већ готово годину дана свакодневно пријављују исти проблем полицији и Паук служби, али се на терену ништа не мијења.

"Колико још пута треба да позовемо да би се проблем узео за озбиљно? Треба ли да чекамо да неко дијете настрада па да слушамо изговоре како је 'систем заказао' или 'нико није знао'? Сви све знају!", поручују огорчени родитељи за АТВ.

Забринути грађани упутили су јасне и оштре захтјеве Кабинету градоначелника и свим надлежним службама од којих траже трајно, а не козметичко рјешење: хитну контролу и уклањање свих непрописно паркираних возила, константан надзор саобраћајне полиције и Паук службе, постављање физичких препрека, те хитну процјену безбједности саобраћаја у овој улици.

"Дјеца морају имати право да до школе иду тротоаром, а не да их бахати возачи гурају под точкове. Не тражимо ништа осим оног основног да нам се дјеца сигурно врате кући", закључује се у апелу родитеља који најављују да неће одустати док се овај проблем коначно не ријеши.

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Тагови :

Дјеца

početak škole

путеви

bahati vozač

непрописно паркирање

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