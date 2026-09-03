Махлерово љубавно писмо у Бањалуци: Но Бордерс Оркестра за крај фестивала

Аутор:АТВ редакција
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У Концертној дворани Банског двора наступиће међународно признати Но Бордерс Оркестра (НБО), а режију овог несвакидашњег догађаја потписује чувени јужноафрички редитељ Брет Бејли.
НБО већ више од деценије руши све границе концертног формата, спајајући врхунско музицирање са савременим умјетничким изразом и друштвеним темама. Ове године ансамбл одлази корак даље, па ће бањалучка публика присуствовати догађају који доноси посебно осмишљену сценску поставку у којој се директно сударају музика и театар.
Ансамбл је основан 2012. године у Београду и Берлину са циљем да кроз умјетност превазиђе све етничке, вјерске и националне границе на простору Западног Балкана. О њиховом свјетском квалитету свједочи сарадња са Јуниверзал мјузиком и албум објављен за легендарни Дојче грамофон, као и престижна Награда шампиона регионалне сарадње "Др Ерхард Бусек".
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На богатом програму наћи ће се савремена дјела, али и чувени Адађето из Махлерове Пете симфоније страствено музичко љубавно писмо које је Густав Махлер посветио својој супрузи Алми.
Након наступа на најпрестижнијим сценама попут оних у Паризу, Лондону, Берлину и Бриселу, Но Бордерс Оркестра стиже у Бању Луку 6. септембра у 20 часова.
Улазнице су у продаји путем платформе Гигстикс по цијени од 20 КМ, док фестивалски комплет за сва три дана А Стринг Феста износи 50 КМ.
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Хроника
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Свијет
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Република Српска
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