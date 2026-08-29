Изложба Петар Кочић са нама: Трибут великану кроз објектив Небојше Кострешевића

Аутор:АТВ редакција
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У оквиру трећег дана овогодишњег Кочићевог збора, у холу Народног позоришта Републике Српске свечано је отворена изложба фотографија "Петар Кочић са нама", аутора Небојше Кострешевића, сниматеља и фотографа Алтернативне телевизије.
Поставка, приређена поводом 110 година од смрти великог српског писца и трибуна, поставља питање: како би Петар Кочић данас прошао Бањалуком шта би га одушевило, а шта разочарало?
Аутор кроз објектив спаја прошлог и савременог Кочића, враћајући га у урбани амбијент данашњег града.
"Сви се ми кунемо у Петра Кочића, али мислим да му не дајемо довољно. Замислио сам како би било да он данас прође градом, шта би му се свидјело, а шта не. С једне стране, затекао би се пред чињеницом колико је град данас велик, колико је напредовао и колико је свега новог, лијепог и урбаног. С друге стране, затекао би се и пред свим аномалијама нашег времена", поручио је Кострешевић.
Говорећи о мотивима који би писца посебно надахнули, аутор истиче да Бањалука и даље чува свој дух:
"Прво што би му се допало јесте Храм Христа Спаситеља усред Бањалуке и српска тробојка која се ту вијори. Има доста тога што је из његовог времена и дан-данас присутно у овом граду."
Отворању изложбе присуствовале су бројне личности из јавног и културног живота Републике Српске, међу којима су били Боривоје Голубовић, Тања Ђаковић, Дијана Грбић и Исидора Граорац.
Сви заинтересовани посјетиоци изложбу "Петар Кочић са нама" могу погледати у холу Народног позоришта Републике Српске све до 14. септембра.
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