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Изложба Петар Кочић са нама: Трибут великану кроз објектив Небојше Кострешевића

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Аутор:

АТВ редакција
29.08.2026 21:00

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У оквиру трећег дана овогодишњег Кочићевог збора, у холу Народног позоришта Републике Српске свечано је отворена изложба фотографија "Петар Кочић са нама", аутора Небојше Кострешевића, сниматеља и фотографа Алтернативне телевизије.
Фото: АТВ/Бранко Јовић

У оквиру трећег дана овогодишњег Кочићевог збора, у холу Народног позоришта Републике Српске свечано је отворена изложба фотографија "Петар Кочић са нама", аутора Небојше Кострешевића, сниматеља и фотографа Алтернативне телевизије.

Изложба Петар Кочић са нама

Поставка, приређена поводом 110 година од смрти великог српског писца и трибуна, поставља питање: како би Петар Кочић данас прошао Бањалуком шта би га одушевило, а шта разочарало?

Аутор кроз објектив спаја прошлог и савременог Кочића, враћајући га у урбани амбијент данашњег града.

"Сви се ми кунемо у Петра Кочића, али мислим да му не дајемо довољно. Замислио сам како би било да он данас прође градом, шта би му се свидјело, а шта не. С једне стране, затекао би се пред чињеницом колико је град данас велик, колико је напредовао и колико је свега новог, лијепог и урбаног. С друге стране, затекао би се и пред свим аномалијама нашег времена", поручио је Кострешевић.

Говорећи о мотивима који би писца посебно надахнули, аутор истиче да Бањалука и даље чува свој дух:

"Прво што би му се допало јесте Храм Христа Спаситеља усред Бањалуке и српска тробојка која се ту вијори. Има доста тога што је из његовог времена и дан-данас присутно у овом граду."

Отворању изложбе присуствовале су бројне личности из јавног и културног живота Републике Српске, међу којима су били Боривоје Голубовић, Тања Ђаковић, Дијана Грбић и Исидора Граорац.

Сви заинтересовани посјетиоци изложбу "Петар Кочић са нама" могу погледати у холу Народног позоришта Републике Српске све до 14. септембра.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Изложба Петар Кочић

Небојша Кострешевић

Кочићев збор

Петар Кочић

Бања Лука

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