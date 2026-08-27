Почиње "Кочићев збор", отварању присуствују Минић и Голубовић

Аутор:АТВ редакција
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"Кочићев збор" свечано ће бити отворен данас у Бањалуци, а централни дио манифестације биће одржан у недјељу, 30. августа, на зборишту у Стричићима, најављено је из Министарства просвјете и културе Републике Српске.
Током четири дана биће реализовани бројни књижевни, културно-умјетнички и традиционални садржаји на више локација у Бањалуци, Стричићима, Гомионици, Јелићки и Београду.
Свечаном отварању манифестације у 20.00 часова у Народној и универзитетској библиотеци Републике Српске у Бањалуци, присуствоваће и предсједник Владе Републике Српске Саво Минић и министар просвјете и културе Републике Српске Боривоје Голубовић.
Претходно ће у 11.00 часова бити положени вијенци у бањалучком Парку "Петра Кочића", а вијенце ће положити и Минић и Голубовић.
У 19.00 часова Голубовић ће присуствовати дефилеу културно-умјетничких друштава уз приказ традиционалних змијањских игара.
У Београду ће у 11.00 часова бити положени вијенци на Кочићев гроб у Алеји великана, а у 13.00 часова код споменика Петру Кочићу.
"Кочићево вече" биће одржано од 19.00 часова у Удружењу књижевника Србије.
Сутра ће у Музеју Републике Српске у 13.00 часова бити промовисана монографија "Писма с планине и испод планине", у 14.00 часова биће отворена изложба "Трагови", а у 14.30 одржана радионица змијањског веза.
Истог дана у 20.00 часова у Вијећници Банског двора биће одржано "Кочићево вече".
У Стричићима ће у 16.00 часова бити отворен Сајам аутентичних домаћих прехрамбених производа и рукотворина "Кочићево огњиште", док ће у Јелићки код Приједора у исто вријеме почети Великогоспојински збор, Сабор изворне пјесме – ојкаче.
У суботу, 29. августа, на Великој сцени Народног позоришта Републике Српске у Бањалуци биће одржана свечана академија у част награђених и отворена изложба "Петар Кочић са нама" аутора Небојше Кострешевића.
Овогодишњи лауреат "Кочићеве награде" је Предраг Бјелошевић из Бањалуке, док је награда "Змијањче" припала Ивони Арсић из Штрбаца код Рудог, ученици петог разреда Основне школе "Бошко Буха".
У Стричићима ће истог дана од 10.00 до 16.00 часова бити одржана радионица старих заната и презентација змијањског веза за туристе и посјетиоце.
У недјељу, 30. августа, у Цркви Успења Пресвете Богородице у Стричићима од 9.00 часова ће бити служен помен Петру Кочићу и његовом оцу Герасиму, а у 10.30 помен јунацима отаџбине код споменика погинулим борцима.
На зборишту у Стричићима у 11.00 часова биће одржан културно-умјетнички програм ученика Основне школе "Петар Кочић" из овог мјеста, након чега је предвиђено обраћање званичника Републике Српске и Србије, те бесједа добитника "Кочићеве награде".
Влада Републике Српске усвојила је програм 61. "Кочићевог збора" и обезбиједила средства за реализацију манифестације
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