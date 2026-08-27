Наша пјевачица постала декан на факултету: Нико не зна да обавља ову функцију

Аутор:АТВ редакција
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Некадашња пјевачица, Александра Перовић, која је обиљежила једну музичку еру, потпуно је промијенила професију и повукла се из медија, али њени некадашњи успјеси и приватни живот и даље привлаче велику пажњу.
Александра Перовић, која је деведесетих година прошлог вијека стекла огромну популарност као чланица групе "Моби Дик", направила је невјероватан професионални заокрет.
Она је музичку сцену и естраду заменила науком, те данас успешно обавља функцију декана на Факултету за менаџмент у спорту. На званичном сајту ове високошколске установе, испод њене фотографије стоји званична титула: "Перовић М. Александра, ванредни професор, декан".
Након што је напустила групу, Александра је отпочела соло каријеру, а јавност је памти и као учесницу популарног ријалитија "Сурвајвер". Ипак, убрзо након тога донијела је одлуку да се потпуно повуче из јавног живота и промијени професију. Осим успјешне академске каријере, бивша пјевачица је максимално посвећена и породици — она је 2013. године са својим дугогодишњим партнером Бобаном Јабланом добила сина Павла, коме је потпуно посвећена.
Иако је естраду оставила иза себе, Александра признаје да љубав према музици није потпуно нестала. Ипак, повратак у жижу јавности је не привлачи јер јој медијска пажња више не прија.
"Вољела бих да имам нову пјесму, али бих да избјегнем константно појављивање у емисијама. То ми више није интересантно", изјавила је Александра прије извјесног времена.
Са друге стране, сјећања на период проведен у групи "Моби Дик" и даље повремено доспијевају у јавност, нарочито због ранијих изјава њених сарадника. Оснивач групе Срђан Чолић својевремено је подигао велику прашину и шокирао домаћу јавност када је проговорио о емотивним односима унутар бенда.
"Био сам у вези са Аном и са Александром и ово је први пут да то јавно кажем. Били смо момак и дјевојка и то смо крили и правили се блесави. То је било озбиљно, јер сам волио и једну и другу, а данас обожавам своју жену, која је мајка моје дивне дјеце. Биле су одличне у кревету, зависи с које стране гледаш. За мањи кревет више ми је одговарала Ана, а за већи Александра".
Након ове изјаве која је узбуркала јавност, Срђан је ипак нагласио да му намјера није била да било кога увреди, истичући да је поносан на своје бивше партнерке:
"Посљедња ствар у животу коју бих желео је да увредим неку своју бившу дјевојку. С њима сам завршио, али тада нам је било врло лијепо. Поносан сам на њих, јер имају породице", изјавио је он за домаће медије прије неколико година.
(Блиц)
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