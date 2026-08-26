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Сахрањен пјевач Самир Кујраковић, жена објавила потресну слику са гробља

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Аутор:

АТВ редакција
26.08.2026 12:24

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Лејла Хасановић на гробу Самира Курјатовића
Фото: Facebook / lejla.hasanovic

Пјевач Самир Кујраковић погинуо је у саобраћајној несрећи, у петак, а сахрањен је у понедјељак на гробљу у родном мјесту.

Супруга страдалог пјевача огласила се јуче са гробља, потресном фотографијом и опростила се од свог мужа.

Самир Курјатовић

Хроника

Градачац завијен у црно: Преминуо Самир Кујраковић

– Љубави моја, била сам ти и данас, за мене си још жив и бићеш. Драги пријатељи, колеге и фамилијо, халалите ми што нисам још ником одговорила на поруке, још нисам спремна, али одговорићу.

– Хвала вам свима на подршци и снази да издржим ову бол коју још не могу да прихватим, надам се да ме разумијете. Срдачно вас поздрављам и захваљујем, а мог Самира више нема – написала је.

Страдао у саобраћајној несрећи

Према незваничним информацијама, Кујраковић је живот изгубио у саобраћајној несрећи.

Детаљи трагедије засад нису званично саопштени, а вијест о његовој смрти изазвала је бројне реакције међу пријатељима, познаницима и љубитељима његове музике.

Самир Кујраковић био је познат љубитељима домаће народне музике, а његове изведбе објављиване су и у оквиру музичких емисија „Реноме“.

Публика га памти по пјесмама попут „Срце гори као камин“, „Од данас до сутра“ и „Јел’ ти боље с њим“.

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Тагови :

Самир Кујраковић

Пјевач

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