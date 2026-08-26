Број преминулих од еболе порастао на 2.715

Аутор:АТВ редакција
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Број преминулих од еболе у Конгу порастао је на 2.715, саопштено је из конгоанског Државног института за јавно здравље.
У саопштењу се наводи да је број потврђених случајева еболе порастао на 5.656.
"Укупно 72 нова случаја, 18 смртних исхода и 30 опорављених у посљедња 24 часа, што значи укупно 5.656 случајева заразе, укључујући 2.715 са смртним исходом", истиче се у саопштењу, преноси Срна.
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