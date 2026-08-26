Logo

Број преминулих од еболе порастао на 2.715

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Аутор:

АТВ редакција
26.08.2026 12:52

Коментари:

0
Здравствени радник стоји у центру за лијечење обољелих од еболе у Бунији, у Конгу, у понедјељак, 20. јула 2026. године.
Фото: Tanjug/AP Photo/Prosper Heri Ngorora

Број преминулих од еболе у Конгу порастао је на 2.715, саопштено је из конгоанског Државног института за јавно здравље.

У саопштењу се наводи да је број потврђених случајева еболе порастао на 5.656.

"Укупно 72 нова случаја, 18 смртних исхода и 30 опорављених у посљедња 24 часа, што значи укупно 5.656 случајева заразе, укључујући 2.715 са смртним исходом", истиче се у саопштењу, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Конго

Ебола вирус

ебола

СЗО

Коментари (0)

Прочитајте више

Папа Лав

Свијет

Папа позвао на међународну акцију против еболе

3 д

0
Ебола Африка Конго

Свијет

Конго добио 16.000 доза вакцине против еболе

4 д

0
Здравствени радник припрема узорак крви пацијента за тестирање у Општој болници Бунија у Бунији, Конго, у четвртак, 11. јуна 2026. године.

Здравље

Готово половина заражених Еболом умрло, ситуација измакла контроли

1 д

0
Здравствени радник припрема узорак крви пацијента за тестирање у Општој болници Бунија у Бунији, Конго, у четвртак, 11. јуна 2026. године.

Свијет

Од еболе преминуло више од 2.500 људи

5 д

0

Више из рубрике

Турске безбједносне снаге спровеле су координисану полицијску акцију у шест провинција усмјерену против руководства покрета „Фуркан“, при чему је одређен судски притвор за оснивача ове организације Алпарслана Кујтула, његову супругу Семру и више од 30 њихових сарадника.

Свијет

Ухапшен турски проповједник: Ко је Алпарслан Кутул и каква је позадина покрета "Фуркан"

3 ч

0
фрегата ратни брод оружје војска танкер

Свијет

Атина ће од Рима купити двије фрегате класе "Бергамини"

3 ч

0
"Кијев се распада изнутра?"

Свијет

"Кијев се распада изнутра?"

3 ч

0
На фотографији коју је у суботу, 22. августа 2026. године, објавила прес-служба 93. одвојене механизоване бригаде „Холодни Јар“ Оружаних снага Украјине, украјински војници ходају улицом у граду Дружкивка на линији фронта, у Доњецкој области, Украјина.

Свијет

Украјинци бацају експлозивне направе које личе на дјечије играчке

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

12

Крвава трагедија на фестивалу: Бикови убили двије особе, снимци ужаса обишли свијет

16

07

Црвени се мапа БиХ, два дијела посебно на удару

16

01

Ловци спасили медвједића из дубоке јаме - ВИДЕО

15

55

Четворогодишњег дјечака угризао поскок

15

52

Транспортована трудница из Требиња у Бањалуку

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима