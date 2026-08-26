Гажење људи на коњским тркама: Одређен притвор Жељку Вујовићу и Мирку Самарџићу

Аутор:АТВ редакција
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Окружни суд у Требињу одредио је једномјесечни притвор за Жељка Вујовића, осумњиченог за покушај тешког убиства на коњским тркама код Билеће.
Притвор је одређен и Мирку Самарџићу, који се сумњичи за помоћ извршиоцу послије извршења кривичног дјела.
"Поступајући судија за претходни поступак Окружног суда у Требињу, одлучујући о приједлозима Окружног јавног тужилаштва у Требињу, је дана 26.8.2026. године донио рјешење којим је одређен притвор против осумњиченог Жељка Вујовића из Билеће, рачунајући од дана 23.8.2026. године у 14,45 часова, у трајању до најдуже мјесец дана, због постојања основане сумње да је починио кривично дјело Тешко убиство из чл. 125. ст. 1. тачка 4. и 6. Кривичног законика Републике Српске у вези са чл. 22. истог Законика", наводе из Суда и додају
"Рјешењем је одређен притвор против осумњиченог Мирка Самарџића из Билеће, рачунајући од дана 23.8.2026. године у 13,15 часова, због постојања основане сумње да је починио кривично дјело Помоћ учиниоцу послије извршеног кривичног дјела из члана 333. став 3. у вези са ставом 1. КЗ РС. Притвор према осумњиченом Мирку Самарџићу одређен је из разлога прописаних одредбом члана 197. став 1. тачке б) ЗКП."
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Одређен притвор осумњиченој за помагање Вујовићу
Подсјећамо, Окружно јавно тужилаштво у Требињу је, јуче 26. августа 2026. године, поднијело Окружном суду у Требињу Приједлог за одређивање мјере притвора за лице Мирка Самарџића из Билеће због постојања основане сумње да је починио кривично дјело Помоћ учиниоцу послије извршеног кривичног дјела из члана 333. став 3. у вези са ставом 1. Кривичног законика Републике Српске.
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"Наведено лице се сумњичи да је, дана 22. августа 2026. године, на подручју општине Билећа, на релацији Бијељини-Давидовићи-Лађевићи, помогао учиниоцу послије извршеног кривичног дјела на начин да је, иако је знао да је лице Ж.В. из Билеће починио кривично дјело Тешко убиство из члана 125. Кривичног законика Републике Српске у вези са чланом 22. истог Законика, истом пружио помоћ након извршеног кривичног дјела са циљем да осумњичени не би био откривен, тако што је док се налазио у возилу Ж.В. путем телефона позвао лице Ч.Г. са циљем да их поменути својим аутомобилом превезе из мјеста Бијељани у мјесто Давидовићи", саопштили су из ОЈТ Требиње те настављају даље у саопштењу:
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"Разлози за предлагање мјере притвора састоје се у томе да постоји основана бојазан да ће уништити, сакрити, измијенити или фалсификовати доказе или трагове важне за кривични поступак или ако нарочите околности указују да ће ометати кривични поступак утицајем на свједоке, саучеснике или прикриваче (члан 197. став 1. тачке б) Закона о кривичном поступку Републике Српске)".
Жељко Вујовић је добро познато лице органима гоњења. У криминалној каријери има низ кривичних и прекршајних дјела.
На три мјесеца затвора осуђен је 2008. године због паљевине, а новчано је кажњен 2011. године због посједовања оружја.
За тјелесну повреду 2012. године добио је три мјесеца, а исто је прошао и 2018. године. Наредне двије године за наношење тјелесних повреда кажњаван је новчано. Ријеч је о 2019. и 2020. години.
Јавности је постао познат након што је у фебруару 2021. године заједно са Марком Звијери отео и претукао тада 23. годишњег Душана Милошевића из Билеће.
Милошевићу је аутомобилом пресјечен пут, након чега је убачен у гепек и одвезен ван града. Потом је претучен и остављен у близини Билеће. Вујовић је након тог догађаја био у бјекству, а полицији се предао 17. фебруара 2021. године, након 12 дана.
Због овог кривичног дјела осуђен је на годину затвора.
Случај је својевремено изазвао велико незадовољство у Билећи. Грађани су организовали протесте у Билећи, али и испред Палате правде у Требињу, незадовољни поступањем правосудних институција.
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