Одређен притвор осумњиченој за помагање Вујовићу

Аутор:АТВ редакција
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Основни суд у Требињу одредио је једномјесечни притвор за М. И. због сумње да је починила кривично дјело спречавање доказивања.
Притвор је одређен на приједлог Окружног јавног тужилаштва у Требињу, а према донесеном рјешењу може трајати најдуже мјесец дана, рачунајући од 23. августа у 3.45 часова, када је осумњичена лишена слободе.
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Тражи се притвор за ухапшене због помагања Вујовићу након гажења људи на коњичким тркама
Подсјетимо, М. И. је ухапшена у оквиру полицијских активности на расвјетљавању детаља везаних за покушај тешког убиства који се догодио након коњских трка код Билеће.
Она се терети да је након инцидента учествовала у прикривању и уништавању доказа.
Мјера притвора одређена је због бојазни да би осумњичена М. И. боравком на слободи могла уништити, сакрити или фалсификовати доказе важне за кривични поступак, као и ометати даљи ток истраге утицајем на свједоке и саучеснике.
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