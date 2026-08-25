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Одређен притвор осумњиченој за помагање Вујовићу

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Аутор:

АТВ редакција
25.08.2026 16:31

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Затвор
Фото: АТВ

Основни суд у Требињу одредио је једномјесечни притвор за М. И. због сумње да је починила кривично дјело спречавање доказивања.

Притвор је одређен на приједлог Окружног јавног тужилаштва у Требињу, а према донесеном рјешењу може трајати најдуже мјесец дана, рачунајући од 23. августа у 3.45 часова, када је осумњичена лишена слободе.

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Подсјетимо, М. И. је ухапшена у оквиру полицијских активности на расвјетљавању детаља везаних за покушај тешког убиства који се догодио након коњских трка код Билеће.

Она се терети да је након инцидента учествовала у прикривању и уништавању доказа.

Мјера притвора одређена је због бојазни да би осумњичена М. И. боравком на слободи могла уништити, сакрити или фалсификовати доказе важне за кривични поступак, као и ометати даљи ток истраге утицајем на свједоке и саучеснике.

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Тагови :

Билећа

Притвор

коњске трке

Жељко Вујовић

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