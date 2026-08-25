Држављанин Италије оптужен за несрећу у којој је погинуо Симо Миловић

Аутор:Огњен Матавуљ
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Окружно јавно тужилаштво у Требињу подигло је оптужницу против држављанина Италије Арбена Целе (57) због изазивања саобраћајне несреће у којој је погинуо мотоциклиста Симо Миловић (39) из Требиња.
Цели је на терет стављено да је, из нехата, починио кривично дјело угрожавање јавног саобраћаја за које је запријећена новчана или казна до три године затвора.
Трагедија се догодила 31. јула ове године у мјесту Бијела Рудина код Билеће. Цела је био за воланом аутомобила ”рено” и у оптужници се наводи да се није придржавао саобраћајних прописа чиме је угрозио јавни саобраћај и довео у опасност живот људи.
”Оптужени се "реноом” кретао из Гацка ка Билећи и возило није држао што ближе десној ивици коловоза. Олако је држао да до саобраћајне несреће неће доћи усљед чега је прешао на лијеву страну коловоза и предњом лијевом страном аутомобила је ударио у предњи дио мотоцикла ”yamaha” којим је управљао Симо Миловић”, наводи се, између осталог, у оптужници.
Након удара Миловић и мотоцикл су пали на коловоз, те је дошло и до судара са другим мотоциклом ”yamaha” којим је управљао В.Н. Миловић је у несрећи задобио тешке повреде од којих је преминуо.
Оптужницу је потврдио Основни суд у Требињу.
Будући да се ради о страном држављанину Арбен Цела је након несреће ухапшен и притворен.
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