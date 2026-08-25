Двојица Бањалучана ухапшена, пронађена дрога

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука лишили су јуче слободе А.Х. и Р.Х. из Бањалуке због почињених прекршаја из области производње и промета опојних дрога.
Током контроле, код А.Х. пронађена је и одузета одређена количина бијеле прашкасте материје која својим изгледом асоцира на амфетамин.
Код Р.Х. пронађена је и одузета одређена количина зелене биљне материје која својим изгледом асоцира на марихуану.
О свему је обавијештен дежурни судија Основног суда у Бањалуци, Одјељење за прекршаје, саопштено је из ПУ Бањалука.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
3 ч0
Хроника
3 ч0
Хроника
3 ч0
Хроника
15 ч0
Најновије
Најчитаније
13
18
13
17
13
13
13
10
13
08
Тренутно на програму