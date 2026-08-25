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Двојица Бањалучана ухапшена, пронађена дрога

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Аутор:

АТВ редакција
25.08.2026 10:26

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Фото: ATV

Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука лишили су јуче слободе А.Х. и Р.Х. из Бањалуке због почињених прекршаја из области производње и промета опојних дрога.

Током контроле, код А.Х. пронађена је и одузета одређена количина бијеле прашкасте материје која својим изгледом асоцира на амфетамин.

Код Р.Х. пронађена је и одузета одређена количина зелене биљне материје која својим изгледом асоцира на марихуану.

О свему је обавијештен дежурни судија Основног суда у Бањалуци, Одјељење за прекршаје, саопштено је из ПУ Бањалука.

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Подијели:

Тагови :

ПУ Бањалука

Дрога

хапшење

Бањалука

Полиција

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