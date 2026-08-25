Директор из Козарске Дубице осумњичен за утају пореза

Аутор:АТВ редакција
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Приједорска полиција поднијела је Окружном јавном тужилаштву Приједор извјештај против лица А.В. из Козарске Дубице због сумње да је починило кривична дјела „Утаја пореза и доприноса“ и „Повреда права вођења трговачких и пословних књига и састављања финансијских извјештаја и њихово фалсификовање или уништавање“.
А.В. се сумњичи да је, као одговорно лице у правном лицу из Козарске Дубице, током пословне 2021. године избјегло обрачун и плаћање пореза и доприноса на лична примања у укупном износу од 109.488,91 КМ.
Такође, сумња се да је у пословне књиге евидентирало залихе робе вриједне 285.095,13 КМ, за које је утврђено да се нису налазиле на стању складишта, док њихов промет није био евидентиран у пословним књигама.
Према наводима полиције, извршењем ових кривичних дјела осумњичени је себи и правном лицу прибавио противправну имовинску корист од укупно 394.584,04 КМ, чиме је Буџет Републике Српске оштећен за износ неплаћеног пореза и доприноса, саопштено је из ПУ Приједор.
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