Шта стварно да радите ако вам се покваси телефон

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Сигурно сте чули за стављање мокрог телефона у пиринач, али ако вам се телефон заиста покваси, ова метода могла би да донесе више штете него користи.
Стручњаци упозоравају да пиринач није чаробно рјешење, и да је најважније да, ако телефон поквасите, реагујете што прије. Немојте покушавати да га укључите како бисте провјерили да ли још ради. Ако је већ укључен, одмах га искључите и одвојите од пуњача.
Идеја иза методе са пиринчем дјелује логично. Пиринач упија влагу, па би требало да извуче воду из телефона. Проблем је што телефон није сунђер, а вода која је доспјела унутар уређаја не може једноставно да "исцури" у пиринач.
Још један проблем су ситне честице и скроб који могу да доспију у прикључке телефона. То посебно важи за УСБ-Ц порт, у који могу да уђу ситни делови пиринча и додатно закомпликују ситуацију. Другим ријечима, стављање телефона у пиринач неће поуздано уклонити влагу која се налази дубоко у уређају.
Први корак ако вам се телефон покваси, јесте да га одмах извадите из воде и искључите. Ако је прикључен на пуњач, немојте га додиривати док не прекинете напајање.
Скините маску, СИМ картицу и све додатке које можете безбједно да уклоните. Телефон затим обришите споља сувом и чистом крпом. Посебну пажњу обратите на прикључке. Немојте у њих гурати папир, штапиће за уши или друге предмете како бисте покушали да извлачите воду.
Телефон потом оставите на сувом и добро проветреном мјесту, најбоље у усправном положају како би гравитација помогла да евентуална течност изађе из отвора.
Ако вам је телефон мокар, немојте покушавати да убрзате сушење феном - посебно не врућим ваздухом.
Висока температура може да оштети компоненте, лијепкове и заптивке телефона. Јак ваздух такође може да потисне капљице још дубље у унутрашњост уређаја. Због тога је много безбједније оставити телефон да се природно осуши.
Једна од најважнијих ствари је и да не покушавате да пуните телефон док постоји могућност да је у УСБ-Ц прикључку остала влага.
Модерни телефони могу да препознају присуство течности у прикључку и прикажу упозорење, али ни тада не треба покушавати да заобиђете заштиту и наставите са пуњењем. Пуњење уређаја док је прикључак мокар може да изазове корозију или оштећење контаката.
Ако је телефон био озбиљно потопљен, посебно у слану воду, базен или прљаву воду, ситуација је још компликованија. У таквим случајевима вода може оставити наслаге које настављају да нагризају електронске компоненте чак и након што се уређај споља осуши.
Иако велики број модерних телефона има одређени ниво заштите од воде и прашине, то не значи да су потпуно водоотпорни.
Већина уређаја користи ИП сертификацију, која одређује ниво заштите у одређеним условима. Међутим, произвођачи обично наводе да заштита може да ослаби временом, нарочито након падова, удараца или поправки. Зато ни телефон који има високу ИП заштиту не треба намјерно потапати у воду.
Ако је телефон само попрскан или је мала количина воде доспјела до прикључка, најважније је да га искључите, обришете и оставите да се природно осуши. Ако је уређај потпуно потопљен или је вода очигледно доспјела унутар кућишта, најбоље је да га што прије однесете у овлашћени или поуздани сервис.
Дакле, ако вам телефон следећи пут упадне у воду, заборавите на посуду са пиринчем. Искључивање уређаја, избјегавање пуњења и правилно сушење много су важнији од традиционалног кућног "трика" који се годинама преноси са једног корисника на другог.
(б92)
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