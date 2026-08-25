Необична појава у водама: Китови појели најмање 800.000 тона рибе

Аутор:АТВ редакција
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Вишедеценијско истраживање показало је да се грбави, перајасти и мали китови све чешће појављују у водама источног Гренланда, које су им раније биле недоступне због морског леда.
Повлачење леда, изазвано загревањем мора, отворило је нова подручја за њихову љетњу исхрану и довело до велике промјене у екосистему региона, преносе медији.
Истраживања су показала нагли пораст броја грбавих китова: док до 2006. године није забележено ниједно њихово виђење у том подручју, 2007. их је виђено седам, а до 2024. чак 150.
На основу авионских снимања, сателитског праћења 15 китова и података инуитских ловаца, научници процјењују да је током љета 2024. године Гренландско море посјетило око 4.000 грбавих, 6.000 перајастих и 6.000 малих китова. Научници промјену повезују са порастом температуре мора, повлачењем морског леда и померањем рибљег фонда ка топлијим водама.
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Процјена је да су три врсте током љетње сезоне могле да поједу најмање 800.000 тона рибе и крила.
Истраживачи ову појаву описују као велику промјену еколошког режима: неке врсте китова користе нова станишта и обилније изворе хране, али истовремено друге арктичке животиње, попут нарвала и белуга, губе своје традиционално станиште или се суочавају са конкуренцијом.
Остаје нејасно да ли повећан број китова представља раст њихових укупних популација или само њихово пресељавање из других подручја Гренланда.
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