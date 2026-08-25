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Необична појава у водама: Китови појели најмање 800.000 тона рибе

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Аутор:

АТВ редакција
25.08.2026 07:49

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Китови су велики морски сисари који живе у морима и океанима, дишу ваздух плућима и рађају живе младунце које хране млеком
Фото: pexels/Elianne Dipp

Вишедеценијско истраживање показало је да се грбави, перајасти и мали китови све чешће појављују у водама источног Гренланда, које су им раније биле недоступне због морског леда.

Повлачење леда, изазвано загревањем мора, отворило је нова подручја за њихову љетњу исхрану и довело до велике промјене у екосистему региона, преносе медији.

Истраживања су показала нагли пораст броја грбавих китова: док до 2006. године није забележено ниједно њихово виђење у том подручју, 2007. их је виђено седам, а до 2024. чак 150.

На основу авионских снимања, сателитског праћења 15 китова и података инуитских ловаца, научници процјењују да је током љета 2024. године Гренландско море посјетило око 4.000 грбавих, 6.000 перајастих и 6.000 малих китова. Научници промјену повезују са порастом температуре мора, повлачењем морског леда и померањем рибљег фонда ка топлијим водама.

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Процјена је да су три врсте током љетње сезоне могле да поједу најмање 800.000 тона рибе и крила.

Истраживачи ову појаву описују као велику промјену еколошког режима: неке врсте китова користе нова станишта и обилније изворе хране, али истовремено друге арктичке животиње, попут нарвала и белуга, губе своје традиционално станиште или се суочавају са конкуренцијом.

Остаје нејасно да ли повећан број китова представља раст њихових укупних популација или само њихово пресељавање из других подручја Гренланда.

(спутник србија)

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Тагови :

Риба

китови

Антарктик

наука

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