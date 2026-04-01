У Јапану почела сезона лова на китове

Извор:

СРНА

01.04.2026 19:49

Фото: pexels/Ivan Stecko

У Јапану је почела сезона лова на китове, а првог дана код острва Хокаидо уловљене су двије женке дужине 8,2 и 7,7 метара, јавила је агенција Кјодо.

Компанија која их је уловила саопштила је да ће китови бити обрађени у Куширу, на Хокаиду, а месо и прерађевине послати широм земље.

"Успјели смо да уловимо релативно велике китове, што означава добар почетак", рекао је Киња Хигаши, руководилац операција у Удружењу рибарске задруге Таиђи, која је уловила животиње.

Јапан се формално повукао из Међународне комисије за лов на китове 2019. године и наставио комерцијални лов исте године.

Према подацима Агенције за рибарство, национална квота за улов ове године је 145 китова. Прошле године, широм земље уловљено је 88 китова у односу на квоту од 144.

