У Јапану почела сезона лова на китове

Извор:
СРНА
Коментари:0
У Јапану је почела сезона лова на китове, а првог дана код острва Хокаидо уловљене су двије женке дужине 8,2 и 7,7 метара, јавила је агенција Кјодо.
Компанија која их је уловила саопштила је да ће китови бити обрађени у Куширу, на Хокаиду, а месо и прерађевине послати широм земље.
"Успјели смо да уловимо релативно велике китове, што означава добар почетак", рекао је Киња Хигаши, руководилац операција у Удружењу рибарске задруге Таиђи, која је уловила животиње.
Јапан се формално повукао из Међународне комисије за лов на китове 2019. године и наставио комерцијални лов исте године.
Према подацима Агенције за рибарство, национална квота за улов ове године је 145 китова. Прошле године, широм земље уловљено је 88 китова у односу на квоту од 144.
Наука и технологија
1 мј0
Свијет
5 мј0
Свијет
5 мј0
Свијет
6 мј0
Занимљивости
4 д0
Занимљивости
4 д0
Занимљивости
4 д0
Занимљивости
4 д0
Најновије
Најчитаније
21
57
21
45
21
37
21
29
21
24
Тренутно на програму