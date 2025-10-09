Канадски парк пријети да ће убити тридесет белуга китова

09.10.2025
Затворени Канадски водени парк Маринленд претио је да ће еутаназирати својих 30 белуга китова ако влада не пристане да покрије трошкове њихове његе.
Парк је затворен за јавност од септембра прошле године и од тада је без прихода, пише LADbible .
Управа парка је недавно поднијела захтјев за дозволу за извоз китова у кинески парк Чимелонг Океан Кингдом, али је захтјев одбила канадска министарка рибарства, Џоана Томпсон. Она је навела забринутост да ће животиње тамо бити експлоатисане у сврхе забаве.
Контроверзна историја парка и ултиматум влади
Маринленд је затворен након неколико година опадања посећености и годинама се суочавао са озбиљним оптужбама за злостављање животиња. Према писању Канадске штампе, чак 20 китова је угинуло у парку од 2019. године, укључујући једну орку и 19 белуга.
Суочена са финансијским потешкоћама, управа парка је поставила ултиматум влади: или ће покрити трошкове бриге о китовима до уторка увече, 7. октобра, или ће све животиње бити еутаназиране.
„Ако не добијемо одговор до тог датума, нећемо имати другог избора него да претпоставимо да су одговори на наше упите негативни“, навео је парк у писму послатом канадском Министарству рибарства прошлог петка. У писму су нагласили да би све негативне последице по китове биле „директна посљедица министрове одлуке“.
Осуде организација за заштиту животиња
Пријетње су изазвале оштре реакције удружења за заштиту животиња. Мелиса Метлоу из организације „Свјетска заштита животиња“ са седиштем у Торонту назвала је потез парка „одвратним“. „Пријетње да ће се убити све животиње ако не добију хитну финансијску помоћ једноставно су одвратне“, рекла је за „Њујорк тајмс“. „Морамо се утешити чињеницом да је ово посљедња генерација китова и делфина која ће икада морати да пати у Канади.“
Канадска влада је у понедјељак одбила захтјев за финансирање. „Чињеница да Маринленд није планирао одрживу алтернативу упркос годинама узгоја ових китова у заточеништву не ставља терет на канадску владу да покрије ваше трошкове“, рекла је Томпсон. Она је раније објаснила своју одлуку да забрани извоз:
„Не бих могла мирне савести да одобрим извоз који би продужио третман који су ове белуге трпеле.“ Њена одлука је такође у складу са канадским законом из 2019. године, познатим као „Ослободите Вилија“, који забрањује узгој китова и делфина у заточеништву и њихово коришћење у забавне сврхе. Рок парка истекао је у уторак увече, а судбина белуга је тренутно непозната.
