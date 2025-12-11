Давид Вуковић проглашен за најбољег спортисту Републике Српске

11.12.2025
21:15
Коментари:0
Члан Фудбалског клуба Борац Давид Вуковић најбољи је спортиста Републике Српске у 71. избору "Гласа Српске".
Овај млади Бањалучанин, који ће 21. децембра напунити 22 године, имао је велике заслуге у историјском пласману Борца у осмину финала Лиге конференције, освајању другог мјеста у прошлој сезони у Премијер лиги и тренутно лидерској позицији у текућем шампионату.
На другој позицији био је члан Тениског клуба Добој Андреј Недић, док је на трећем мјесту најбоља спортисткиња Републике Српске из 2017. године одбојкашица Ана Гајић, која је чланица ЖОК Гацко. На четвртом мјесту овог пута нашла се најбоља спортисткиња Српске за прошлу годину чланица Боксерског клуба "Обилић" из Зворника Сара Ћирковић, док је на петој позицији атлетичар брчанског Маратона Млађен Самарџић. Шести је био кошаркаш бањалучког Студента Тарик Хреља, седма рукометашица бањалучког Борца Милана Раилић, а осми пливач бањалучког Борца Јован Лекић. Међу десет најбољих нашли су се још каратиста бањалучке Енергије Лука Пејић, који је био девети те џудиста бијељинског Пантера Никша Матић, коме је припала десета позиција.
Недавно именовани селектор фудбалске репрезентације Србије Вељко Пауновић налазио се на челу стручног жирија у којем су још били некадашња џудисткиња и самбисткиња Лакташа Дијана Војиновић, која се чак четири пута нашла међу десет најбољих спортиста Републике Српске, некадашњи фудбалер Борца Саша Кајкут, бивши рукометаш Борца Ђорђе Ћелић, представник Министарства породице омладине и спорта Раде Гвозден те новинари Драган Новаковић (Радио-телевизија Републике Српске), Горан Караћ ("Независне новине"), Милан Зубовић ("Глас Српске") и уредник спортске рубрике "Гласа Српске" Дарко Драгичевић. Ово деветочлано тијело није имало нимало лак задатак да вреднује резултате свих предложених па потом смањи на 10 најбољих и на крају направи ранг-листу од прве до десете позиције.
