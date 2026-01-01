Тровање димом у Калесији: Шест особа пребачено на УКЦ Тузла

Извор:
СРНА
01.01.2026
17:38
Из Дома здравља Калесија упућено је шест пацијената у Клинику за плућне болести Универзитетског клиничког центра /УКЦ/ Тузла због повреда насталих инхалацијом дима, саопштено је данас из УКЦ Тузла.
Два пацијента су хоспитализовано на наведеној клиници, један је због повреде ноге упућен у Клинику за ортопедију, док су три пацијента након опсервације враћена на кућно лијечење.
Из УКЦ Тузла навели су да су пацијенти клинички стабилни.
Није наведено како је дошло до тровања димом.
