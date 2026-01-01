Logo
Large banner

Тровање димом у Калесији: Шест особа пребачено на УКЦ Тузла

Извор:

СРНА

01.01.2026

17:38

Коментари:

0
Тровање димом у Калесији: Шест особа пребачено на УКЦ Тузла
Фото: Pexels

Из Дома здравља Калесија упућено је шест пацијената у Клинику за плућне болести Универзитетског клиничког центра /УКЦ/ Тузла због повреда насталих инхалацијом дима, саопштено је данас из УКЦ Тузла.

Два пацијента су хоспитализовано на наведеној клиници, један је због повреде ноге упућен у Клинику за ортопедију, док су три пацијента након опсервације враћена на кућно лијечење.

Из УКЦ Тузла навели су да су пацијенти клинички стабилни.

Није наведено како је дошло до тровања димом.

Подијели:

Тагови:

Тузла

trovanje

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Златним дукатом даривана беба Данијела Дакановић

Друштво

Златним дукатом даривана беба Данијела Дакановић

3 ч

0
Позови 1414: Помозимо Вуку Малом и његовој породици

Друштво

Позови 1414: Помозимо Вуку Малом и његовој породици

3 ч

0
Од данас поскупљују цигарете

Друштво

Од данас поскупљују цигарете

5 ч

0
Српску за 11 мјесеци посјетило скоро пола милиона туриста

Друштво

Српску за 11 мјесеци посјетило скоро пола милиона туриста

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

30

У Бањалуци поново без наплате паркинга: Из Градске управе позивају грађане да буду "одговорни"

19

26

У Требињу није фалило доброг новогодишњег провода: Весело под платанима

19

23

Данијела Дакановић из Модриче прва беба рођена у Републици Српској у 2026. години

19

17

Добој: Дочек Нове године уз ватромет и народњаке

19

12

Свијеће за 13 невиних жртава које је убио Александар Мартиновић

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner