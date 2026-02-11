Грешка у кухињи коју праве многи

11.02.2026
22:40
Коментари:0
Даниел Боулуд, кулинарска легенда која већ више од тридесет година оставља снажан печат на гастрономију Њујорка, подијелио је своја правила за постизање идеалне сланоће у јелима. Његов приступ није заснован на компликованим формулама, већ на развоју осјећаја, а до њега се, каже, долази вјежбом, досљедношћу и кориштењем исте врсте соли.
Боулуд, чији је ресторан Даниел синоним за врхунску француску кухињу и носилац Мишленове звјездице, током каријере отворио је чак 19 ресторана широм свијета. Ипак, осим што је бриљантан кувар, познат је и као изузетан домаћин и ментор. Многи данас славни шефови стасавали су управо у његовој кухињи.
Када се на Инстаграму појавио снимак у којем заједно са популарним креаторима садржаја Алексом и Томом објашњава како професионалци зачињавају храну, видео је у кратком року прегледан милионима пута. Људе је највише заинтересовало - колико соли је заправо довољно.
Боулуд увијек наглашава да је важно развити визуелни и тактилни осјећај за количину. Умјесто вагања или мјерења кашиком, он користи прсте. У пракси то значи да храну можете посути танким трагом соли који захватите са два, три или четири прста, у зависности од величине и дебљине намирнице.
За мањи комад рибе биће довољна њежна мјера са два прста, док се већи комади меса могу зачинити обилније. Нема строге математике - циљ је да научите како одређена количина изгледа у руци и какав укус даје.
У његовим кухињама користи се фина морска со. Разлог је једноставан: када стално радите са истом врстом, много лакше стичете рутину и прецизност. Промјена соли, објашњава он, често значи и другачију јачину сланоће, па је теже остати досљедан.
Кашику не препоручује јер лако може да доведе до претјеривања. Ако не желите да солите прстима, добар избор је млинац - сваки окрет даје вам бољу контролу над количином.
Када је ријеч о кувању тјестенине или житарица, Боулуд савјетује да можете посегнути за повољнијом, кошер сољу, јер се користи у већој количини. Ипак, упозорава да се са течношћу мора опрезно.
Његов једноставан трик: пробајте воду. Ако сте у шерпу ставили само воду и со, још увијек имате времена да исправите укус.
Са супама је ситуација другачија. Једном када претјерате, једини начин да ублажите сланоћу јесте разређивање, а то може промијенити цијелу структуру јела. Зато супу треба солити постепено и завршно подешавање укуса оставити за сам крај кувања.
Када је јело готово, тада долази финално кушање и ситне корекције - мало по мало, док не дођете до савршене равнотеже.
Уз ове савјете, тањир из ваше кухиње лако може да добије ноту ресторанске прецизности. Тајна, како каже Боулуд, није у великим триковима, већ у пажњи, рутини и сталном провјеравању укуса.
Ако савладате сољење, пола посла сте већ завршили, пише "Food And Wine", а преноси "24Седам".
Најновије
Најчитаније
22
59
22
58
22
40
22
30
22
21
Тренутно на програму