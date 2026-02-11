Мислили сте да је генетика? Ова свакодневна рутина убрзава ћелавост

Извор:
Ако сте приметили да коса почиње да вам се прорјеђује, можда ћете то приписати старењу или породичним генима. Али стручњаци упозоравају да постоји једна веома распрострањена навика у којој учествује велики број људи, а која би могла изазивати губитак косе.
Добро је познато да пушење изазива озбиљне здравствене проблеме, укључујући рак, респираторне болести и кардиоваскуларне проблеме, али може допринети и губитку косе. Иако је наследна ћелавост по мушком обрасцу честа, стручњаци сугеришу да пушење може бити повезано са убрзаним проређивањем косе, па чак и превременим сиједом косом.
Специјалисти за косу наводе да је пушење повезано са проблемима попут прекомерног опадања косе и превремених седих власи, јер може пореметити циклус раста косе и природну пигментацију.
Истраживање објављено у Јоурнал оф Цосметиц Дерматологy открило је да су мушкарци који пуше 1,8 пута подложнији развоју ћелавости по мушком обрасцу у односу на оне који не пуше.
Пушење такође може изазвати превремено више сиједих власи, према засебном истраживању у Индиан Дерматологy Онлине Јоурнал. Истраживање је показало да су "пушачи 2,5 пута чешће склони сиједој коси".
До тога долази зато што фоликули длаке зависе од адекватног снабдевања кисеоником и хранљивим материјама, које крв преноси до скалпа. Пушење утиче на циркулацију, потенцијално спречавајући тело да испоручи потребне елементе до власишта.
Додатно, дуготрајно пушење смањује проток крви, што може учинити да коса изгледа беживотно и да буде склонија сувоћи, ломљењу и цијепању врхова.
- Престанак пушења је једно од најбољих ствари које можете учинити за своје здравље, а може направити стварну разлику и за вашу косу. Када престанете, скалп има бољу шансу да остане здрав, што може успорити проређивање и подржати гушћи изглед косе на дужи рок.
Ипак, ако примјетите да губитак косе наступа изненада, да је мрљасто или брзо напредује, важно је да се обратите љекару, јер то може бити повезано са неким здравственим проблемом - сматрају стручњаци.
