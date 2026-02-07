Logo
Ово помаже да избаците никотин из тијела: Прочистите свој организам

Извор:

Кликс

07.02.2026

15:58

Ово помаже да избаците никотин из тијела: Прочистите свој организам

Уколико покушавате престати конзумирати цигарете, постоји неколико намирница које бисте требали конзумирати како бисте што прије избацили никотин из тијела.

Коприва је нарочито ефикасна јер је пуна жељеза па дјелује као средство за детоксикацију, а такођер је одлична и у борби против инфекција. Ојачат ће ваш организам, што вам је нарочито потребно док се рјешавате никотина.

Једите целер, тиквице, патлиџан, грах и краставац јер они смањују овисност о никотину. Немојте јести пуно слатког поврћа које има висок садржај шећера, јер прекомјерне количине глукозе активирају подручја мозга одговорна за ужитак и задовољство. Глукоза може потакнути жудњу.

Наранџе садрже висок ниво витамина Ц. Једење наранџи убрзава ваш метаболизам како бисте брже уклонили никотин и смањили стрес. Киви вам такођер помаже да елиминишете никотин из тијела и надокнадите ниво витамине А, Ц и Е које пушење смањује.

Cigareta pusenje

Република Српска

Предложена забрана пушења у затвореним просторима

Сок од мркве садржи витамине А, Б, Ц и К који помажу у елиминацији никотина из тијела. Никотин оштећује вашу кожу, а сок од мркве богат је споменутим витаминима који су добри за њен опоравак.

Брокуле имају висок ниво витамина Б5 и Ц којима ћете ојачати организам. Брокула садржи супстанцу која штити плућа од оштећења узрокованих токсинима.

Шпинат је богат витаминима и фолном киселом па је ће вам и он послужити да се ријешите никотина.



Hrana

пушење

