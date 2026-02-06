Волите кафу, ове ствари морате избјегавати

Извор:
Започети дан без кафе је већини нас незамисливо. Та прва јутарња шоља више је од напитка – она је рутина, ритуал који означава прелаз из сна у стварност, мали лични тренутак мира прије него што нови радни дан заиста започне.
И док не можемо да замислимо почетак дана без те дозе кофеина, сви већ знамо да утицај кафе на наш организам увелико зависи од пуно детаља - како је пијемо, у ком тренутку, али и о томе да ли слушамо потребе свог тијела. На празан желудац, у журби и под стресом кафа може додатно појачати нервозу и умор, док у мирнијем ритму, уз доручак или након њега, често дјелује управо супротно - као подршка концентрацији и расположењу.
Ако у мору "здравих трендова" који се намећу преко друштвених мрежа не планирате да се одрекнете своје јутарње шоље кафе - шта потпуно разумијемо - то заиста не морате да радите. Ипак, постоји неколико детаља који ће помоћи да кафа има позитиван, а не негативан ефекат на ваш организам. Сазнајте које су најчешће грешке које радимо кад је кафа у питању.
Кофеин нас разбуђује - овај неизоставни ефекат кафе пожељан је ујутро, али испијање те исте шоље у касним поподневним сатима може нас коштати квалитетног сна који нам је свима преко потребан. Истраживања су показала да конзумација кафе чак и до шест сати прије одласка на спавање може нарушити квалитет сна. Зато, како препоручују стручњаци, ако знате да вас хвата тај поподневни умор, попијте шољу кафе око 14:00 или 15:00 - никако касније.
Шоља кафе одмах након буђења никако није добра идеја - конзумација кофеина чим отворите очи може ометати деловање аденозина, неуротрансмитера који има кључну улогу у регулацији циркадијалног ритма, што утиче на наше нивое енергије током остатка дана. Умјесто тога, стручњаци саветују да прву шољу кафе попијете 60 до 90 минута након буђења, а до тада се хидрирате водом, излажете природном свјетлу и уведете лагано кретање како би се тијело разбудило на природан начин, како савјетују стручњаци за портал Хеалтх.
Свима нам се понекад догоди - гладни сте и уморни, па након испијања шоље кафе имате осјећај да сте привремено "преварили" глад и добили налет енергије, али тај ефекат најчешће је краткотрајан. Кад се кафа користи као замјена за оброк, организам дугорочно остаје без горива, а умор се само одлаже уместо да се заиста реши.
"Умјесто кафе за послијеподневно пуњење енергије, одаберите међуоброк који садржи протеине и влакна, јер они пружају стварну енергију те помажу у стабилизацији нивоа глукозе у крви”, објаснила је дијететичарка Кери Глесмен.
Шећер и вјештачке заслађиваче не морамо у потпуности да избацимо из своје исхране, али добра је идеја контролисати њихов унос. Шоља кафе с две или три кашичице шећера, неколико пута дневно, повећаће ваш дневни унос шећера без да сте то уопште приметили, што је повезано с већим ризиком од повишеног крвног притиска и хроничних стања попут срчаних болести, дијабетеса и неких облика рака. Умјесто тога, препоручује се да пијете кафу без додатака или је засладите минималном количином природних заслађивача попут сировог меда, стевије или чистог јаворовог сирупа.
