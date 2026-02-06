Logo
Волите кафу, ове ствари морате избјегавати

Магазин новости

06.02.2026

18:18

Волите кафу, ове ствари морате избјегавати

Започети дан без кафе је већини нас незамисливо. Та прва јутарња шоља више је од напитка – она је рутина, ритуал који означава прелаз из сна у стварност, мали лични тренутак мира прије него што нови радни дан заиста започне.

И док не можемо да замислимо почетак дана без те дозе кофеина, сви већ знамо да утицај кафе на наш организам увелико зависи од пуно детаља - како је пијемо, у ком тренутку, али и о томе да ли слушамо потребе свог тијела. На празан желудац, у журби и под стресом кафа може додатно појачати нервозу и умор, док у мирнијем ритму, уз доручак или након њега, често дјелује управо супротно - као подршка концентрацији и расположењу.

Ако у мору "здравих трендова" који се намећу преко друштвених мрежа не планирате да се одрекнете своје јутарње шоље кафе - шта потпуно разумијемо - то заиста не морате да радите. Ипак, постоји неколико детаља који ће помоћи да кафа има позитиван, а не негативан ефекат на ваш организам. Сазнајте које су најчешће грешке које радимо кад је кафа у питању.

Кафа прекасно у дану

Кофеин нас разбуђује - овај неизоставни ефекат кафе пожељан је ујутро, али испијање те исте шоље у касним поподневним сатима може нас коштати квалитетног сна који нам је свима преко потребан. Истраживања су показала да конзумација кафе чак и до шест сати прије одласка на спавање може нарушити квалитет сна. Зато, како препоручују стручњаци, ако знате да вас хвата тај поподневни умор, попијте шољу кафе око 14:00 или 15:00 - никако касније.

Кафа чим се пробудимо

Шоља кафе одмах након буђења никако није добра идеја - конзумација кофеина чим отворите очи може ометати деловање аденозина, неуротрансмитера који има кључну улогу у регулацији циркадијалног ритма, што утиче на наше нивое енергије током остатка дана. Умјесто тога, стручњаци саветују да прву шољу кафе попијете 60 до 90 минута након буђења, а до тада се хидрирате водом, излажете природном свјетлу и уведете лагано кретање како би се тијело разбудило на природан начин, како савјетују стручњаци за портал Хеалтх.

Кафа умјесто оброка

Свима нам се понекад догоди - гладни сте и уморни, па након испијања шоље кафе имате осјећај да сте привремено "преварили" глад и добили налет енергије, али тај ефекат најчешће је краткотрајан. Кад се кафа користи као замјена за оброк, организам дугорочно остаје без горива, а умор се само одлаже уместо да се заиста реши.

kafa

Економија

Очекује се рекордна производња кафе

"Умјесто кафе за послијеподневно пуњење енергије, одаберите међуоброк који садржи протеине и влакна, јер они пружају стварну енергију те помажу у стабилизацији нивоа глукозе у крви”, објаснила је дијететичарка Кери Глесмен.

Кафа с превише шећера

Шећер и вјештачке заслађиваче не морамо у потпуности да избацимо из своје исхране, али добра је идеја контролисати њихов унос. Шоља кафе с две или три кашичице шећера, неколико пута дневно, повећаће ваш дневни унос шећера без да сте то уопште приметили, што је повезано с већим ризиком од повишеног крвног притиска и хроничних стања попут срчаних болести, дијабетеса и неких облика рака. Умјесто тога, препоручује се да пијете кафу без додатака или је засладите минималном количином природних заслађивача попут сировог меда, стевије или чистог јаворовог сирупа.

(новости магазин)

Кафа

Савјети

