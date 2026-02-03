Logo
Large banner

Одлазак у кафић постао луксуз за просјечне грађане

Извор:

Ало

03.02.2026

13:34

Коментари:

0
Одлазак у кафић постао луксуз за просјечне грађане
Фото: Jason Villanueva/Pexels

Кафа са пријатељем некада је представљао кратки предах од убрзане свакодневице, а сада луксуз који просјечни грађанин не може себи често приуштити.

У кафићу, код парка "Младен Стојановић", Бањалучанин је два капућина и двије воде платио чак 17,20 КМ.

"Ово није нормално. Када ми је конобар донио рачун, нисам вјеровао. Двије кафе и двије воде од 0,25 литара платио сам скоро 20 КМ", огорчен је саговорник портала Алоонлине.

Не може, каже он, да вјерује да једна флашица негазиране воде од 250 милилитара кошта 3,8 КМ, скоро 4 КМ.

"Једну шољу капућина платио сам 4,8 КМ, скоро пет марака. Као да су сипали двије литре млијека. Нечувено", рекао је он.

Vojislav Seselj

Регион

Шешељ шокирао Хрватску: Туђмана отац ухватио у кревету с маћехом

Само неколико стотина метара даље у маркету, слика је другачија.

Цијене воћа у Бањалуци

Једна кафа у кафићу скупља је од килограма мандарина чија је цијена 3,7 КМ.

"Килограм банана кошта 2,99 марке, а килограм јабука 2,29 КМ. Умјесто што сам попио кафу и воду, боље да сам купио три килограма воћа", рече Бањалучанин показујући нови рачун на којем се виде цијене воћа.

Цијене дивљају, грађани броје сваки фенинг, а вријеме када се са 20 КМ могла попити кафа и сок, појести нешто, а са кусуром презалогајити и нешто слатко све више блиједи у сјећањима становника овог града на Врбасу.

Подијели:

Тагови:

Кафа

Kafić

Воће

Цијене

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Необична незгода у БиХ: Аутом се забила у зграду Поште

Хроника

Необична незгода у БиХ: Аутом се забила у зграду Поште

10 ч

0
Шешељ шокирао Хрватску: Туђмана отац ухватио у кревету с маћехом

Регион

Шешељ шокирао Хрватску: Туђмана отац ухватио у кревету с маћехом

10 ч

0
Сарајево смог магла

Друштво

У два бх. града врло нездрав ваздух

10 ч

0
Добојлија тукао мајку и пријетио да ће све побити

Хроника

Добојлија тукао мајку и пријетио да ће све побити

10 ч

0

Више из рубрике

Злато постало нестабилније од биткоина

Економија

Злато постало нестабилније од биткоина

11 ч

0
Храна за бебе

Економија

Хитно се повлачи храна зе бебе

12 ч

0
Шта ће одлучити Савјет: Радници добијају једнократну помоћ?

Економија

Шта ће одлучити Савјет: Радници добијају једнократну помоћ?

14 ч

0
Најављено 250 КМ неопорезиве помоћи радницима

Економија

Најављено 250 КМ неопорезиве помоћи радницима

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

59

Погледајте како је Партизан изгубио у посљедњој секунди

22

53

Пазуревић за АТВ: Мислим да људи у Савјету министара немају благе везе какве су нама посљедице нанесене

22

48

Годишњица пуцњаве у Шведској: Аднан из БиХ кћерку назвао по жени која га је спасила

22

40

Наставак пројекта туристичких ваучера у Републици Српској

22

36

Брутална посљедња четвртина и Звездини небески скокови

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner