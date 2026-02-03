Одлазак у кафић постао луксуз за просјечне грађане

Извор:
Кафа са пријатељем некада је представљао кратки предах од убрзане свакодневице, а сада луксуз који просјечни грађанин не може себи често приуштити.
У кафићу, код парка "Младен Стојановић", Бањалучанин је два капућина и двије воде платио чак 17,20 КМ.
"Ово није нормално. Када ми је конобар донио рачун, нисам вјеровао. Двије кафе и двије воде од 0,25 литара платио сам скоро 20 КМ", огорчен је саговорник портала Алоонлине.
Не може, каже он, да вјерује да једна флашица негазиране воде од 250 милилитара кошта 3,8 КМ, скоро 4 КМ.
"Једну шољу капућина платио сам 4,8 КМ, скоро пет марака. Као да су сипали двије литре млијека. Нечувено", рекао је он.
Само неколико стотина метара даље у маркету, слика је другачија.
Једна кафа у кафићу скупља је од килограма мандарина чија је цијена 3,7 КМ.
"Килограм банана кошта 2,99 марке, а килограм јабука 2,29 КМ. Умјесто што сам попио кафу и воду, боље да сам купио три килограма воћа", рече Бањалучанин показујући нови рачун на којем се виде цијене воћа.
Цијене дивљају, грађани броје сваки фенинг, а вријеме када се са 20 КМ могла попити кафа и сок, појести нешто, а са кусуром презалогајити и нешто слатко све више блиједи у сјећањима становника овог града на Врбасу.
