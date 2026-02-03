Хитно се повлачи храна зе бебе

Извор:
Танјуг
03.02.2026
12:23

Фирма „Глосариј“ д.о.о. повукла је превентивно са црногорског тржишта укупно 98 паковања инфант формуле - млијечне формуле намењене исхрани беба под називом "Аптамил АР 2", због сумње у безбједност овог производа.
У документу објављеном на сајту Владе Црне Горе наводи се да је поступак повлачења покренут након добијања информације од добављача, у циљу превентивног дјеловања, а информација је Глосарију достављена путем мејла 24. јануара ове године.
„Након добијања налога о повлачењу наведеног производа из промета, предузете су и реализоване активности“, наведено је у документу.
Управа за безбједност хране, ветерину и фотосанитарне послове је због сумње у безбједност овог производа наложила да се они повуку са црногорског тржишта.
