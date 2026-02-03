Logo
Хитно се повлачи храна зе бебе

Извор:

Танјуг

03.02.2026

12:23

Храна за бебе
Фото: Pexels

Фирма „Глосариј“ д.о.о. повукла је превентивно са црногорског тржишта укупно 98 паковања инфант формуле - млијечне формуле намењене исхрани беба под називом "Аптамил АР 2", због сумње у безбједност овог производа.

У документу објављеном на сајту Владе Црне Горе наводи се да је поступак повлачења покренут након добијања информације од добављача, у циљу превентивног дјеловања, а информација је Глосарију достављена путем мејла 24. јануара ове године.

zdravko colic screenshot youtube

Сцена

''Сви су мислили да је Здравко Чолић умро'': Објава шокирала јавност

„Након добијања налога о повлачењу наведеног производа из промета, предузете су и реализоване активности“, наведено је у документу.

Управа за безбједност хране, ветерину и фотосанитарне послове је због сумње у безбједност овог производа наложила да се они повуку са црногорског тржишта.

Тагови:

Hrana

bebe

povlačenje sa tržišta

