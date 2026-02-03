Прва комшиница Здравка Чолића након бачене бомбе: "Надам се да су..."

Извор:
Телеграф је дошао до прве комшинице Здравка Чолића након што је на његову вилу бачена бомба.
Љубазна госпођа јавила се на интерфон, а није била расположена да излази напоље.
Како је рекла, потресла се јер је детонација била изузетно јака.
"Он је мој први комшија... Пробудила ме је јака експлозија, нисам од шока ни гледала колико је било сати. Баш је била јака детонација", рекла је узнемирена комшиница те додала:
"На мојој кући нема оштећења. Надам се да су Здравко и његова породица добро".
Подсјетимо, у тренутку експлозије у кући су били Здравко Чолић, његова супруга и ћерка Лара.
Сво троје су физички добро, нису задобили повреде, али су веома потресени због свега што се десило.
Ћерка Уна није била у вили, преноси Телеграф.
