Прва комшиница Здравка Чолића након бачене бомбе: "Надам се да су..."

Извор:

Телеграф

03.02.2026

12:22

Коментари:

0
Здравко Чолић-бачена бомба на кућу
Фото: TANJUG/ MARIJA ĐORĐEVIĆ

Телеграф је дошао до прве комшинице Здравка Чолића након што је на његову вилу бачена бомба.

Љубазна госпођа јавила се на интерфон, а није била расположена да излази напоље.

Како је рекла, потресла се јер је детонација била изузетно јака.

"Он је мој први комшија... Пробудила ме је јака експлозија, нисам од шока ни гледала колико је било сати. Баш је била јака детонација", рекла је узнемирена комшиница те додала:

zdravko colic screenshot youtube

Сцена

''Сви су мислили да је Здравко Чолић умро'': Објава шокирала јавност

"На мојој кући нема оштећења. Надам се да су Здравко и његова породица добро".

Подсјетимо, у тренутку експлозије у кући су били Здравко Чолић, његова супруга и ћерка Лара.

Сво троје су физички добро, нису задобили повреде, али су веома потресени због свега што се десило.

Ћерка Уна није била у вили, преноси Телеграф.

Здравко Чолић

Бомба

