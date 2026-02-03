Откривено ко је био у вили Здравка Чолића кад је бачена бомба

Извор:
Телеграф
03.02.2026
11:49
Коментари:0
У тренутку када је бачена бомба на кућу Здравка Чолића не Дедињу, у вили су били и пјевач, његова жена и млађа кћерка Лара, ексклузивно сазнаје Телеграф.рс.
Како каже извор, у тренутку детонације они су спавали, а страшан звук их је пробудио.
Хроника
Држављанину БиХ у Хрватској из шлепера одузели парфеме и торбице
Чолина старија ћерка Уна једина није била у кући у тренутку драме.
На фасади виле видљива су оштећења, а уништен је и дио заштитне ограде и зеленила испред саме куће. Како се незванично сазнаје, унутар објекта у тренутку напада било је чланова породице, али на сву срећу нико није повријеђен.
Сцена
Ово је кућа Здравка Чолића на коју је бачена бомба
Полиција тренутно преузима снимке са свих надзорних камера у улици и на самој вили, како би се ушло у траг особи која је бацила бомбу. Мотив напада за сада остаје потпуна мистерија, с обзиром на то да прослављени пјевач никада није био повезиван са било каквим сукобима.
Како јавља репортер портала ''Телеграф.рс'', оштећено је неколико аутомобила.
Хроника
12 ч0
Свијет
12 ч0
Сцена
12 ч0
Друштво
12 ч0
Најновије
Најчитаније
22
59
22
53
22
48
22
40
22
36
Тренутно на програму