Откривено ко је био у вили Здравка Чолића кад је бачена бомба

Извор:

Телеграф

03.02.2026

11:49

Откривено ко је био у вили Здравка Чолића кад је бачена бомба

У тренутку када је бачена бомба на кућу Здравка Чолића не Дедињу, у вили су били и пјевач, његова жена и млађа кћерка Лара, ексклузивно сазнаје Телеграф.рс.

Како каже извор, у тренутку детонације они су спавали, а страшан звук их је пробудио.

Одузети парфеми

Хроника

Држављанину БиХ у Хрватској из шлепера одузели парфеме и торбице

Чолина старија ћерка Уна једина није била у кући у тренутку драме.

Причињена огромна материјална штета

На фасади виле видљива су оштећења, а уништен је и дио заштитне ограде и зеленила испред саме куће. Како се незванично сазнаје, унутар објекта у тренутку напада било је чланова породице, али на сву срећу нико није повријеђен.

Здравко Чолић

Сцена

Ово је кућа Здравка Чолића на коју је бачена бомба

Потрага за нападачем

Полиција тренутно преузима снимке са свих надзорних камера у улици и на самој вили, како би се ушло у траг особи која је бацила бомбу. Мотив напада за сада остаје потпуна мистерија, с обзиром на то да прослављени пјевач никада није био повезиван са било каквим сукобима.

Како јавља репортер портала ''Телеграф.рс'', оштећено је неколико аутомобила.

Здравко Чолић

Бомба на кућу Здравка Чолића

