Бачена бомба на вилу Здравка Чолића: Испливале прве информације

На кућу Здравка Чолића на Дедињу бачена је бомба. Према незваничним информацијама у бомбашком нападу нико није страдао, али је причињена огромна материјална штета. Увиђај на лицу мјеста врше полиција и тужилац Вишег јавног тужилаштва у Београду.
Подсјетимо, Здравко Чолић са својом породицом, супругом Александром и кћеркама Уном и Ларом, ужива у луксузној вили на Дедињу.
Популарни Чола живи у мирном дијелу Кошутњака са супругом Александром и кћеркама Уном Звезданом и млађом кћерком Ларом. Чолина вила је окружена зеленилом, испред које је велико двориште, двије капије и високе мјере безбједности, коју он никад није истицао у јавности.
Бачена бомба на кућу Здравка Чолића
Луксус, базен и прелепа тераса је нешто што одликује дом Чолића.
Сигурно један од најљепших делова куће је двориште у коме се налази базен. Породица доста времена проводи окружена природом, а Уна сваки пут користи лепо време како би осунчала своје згодно тијело.
Дом Чолића обилује огледалима, па млада Уна користи сваку прилику да уради понеки "селфи". За вријеме летњег периода, у дворишту се налази и трамболина, за коју нико до сада није знао да постоји. Њу је Уна вјероватно користила када је била млађа.
Комшије и те како цијене Чолу, а једна од њих признала је да је први сусрет са Здравком имала на дјечјем игралишту.
Здравкова вила у Београду је једна од најскупљих на естради, пише Курир.
