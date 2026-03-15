За 18 мјесеци улазимо у Бањалуку: САД подржале пројекат од милијарду КМ

АТВ

15.03.2026

22:21

Fotografija hrama Hrista Spasitelja u Banjaluci
Директор компаније “Сарајево-гас” Недељко Елек рекао је да је у току процес гасификације Републике Српске, пројекат вриједан милијарду и 20 милиона КМ, највећи у историји, и да се финансира из буџета, а рок за завршетак радова је четири године.

"Ми смо све завршили. Завршен је пројекат, тендерска документација и јавна набавка. Очекујемо потписивање са извођачима", истакао је Елек у подкасту Срне и подсјетио да је пројекат гасификације резултат гасног аранжмана са Русијом.

Елек је појаснио да је ријеч о пројекту у који су укључене све институције Републике Српске, истакавши да је шеф координационог тима премијер Саво Минић, пренио је РТРС.

"Ми ћемо имати и посебан закон о изградњи магистралног гасовода. Имаћемо гасне станице у свакој општини и граду, њих 18. То је један озбиљан преокрет у изгледу цијеле наше Републике и послије ништа неће бити исто", истакао је Елек.

Почетак у августу ове године

Он каже да је причу о изградњи отворио Милорад Додик који је тражио да се што прије гасовод доведе до Бањалуке.

"Почињемо у августу ове године и за 18 мјесеци улазимо у Бањалуку. Бањалука има највише проблема због гријања и екологије. На листи је често као један од најзагађенијих градова свијета", рекао је Елек.

Он је навео бројне бенефите гасификације, нагласивши посебно да је цијена кубног метра гаса једну КМ, а воде 1,5 КМ.

"Бањалука ће да добије гас и имаћете јефтинији енергент, а још ће бити еколошки прихватљив", истакао је Елек.

Американци подржали пројект

Елек је истакао да Европска унија, односно Брисел, “условљавају бројне земље кроз енергетске аранжмане и због тога више није пожељан партнер”.

"Морамо користити добре односе са Русима и Американцима и градити неку своју причу. Овај гасовод је потврда тога. Имао сам коректне разговоре са људима из америчке Амбасаде који су подржали пројекат и немају ништа против тога", поручио је Елек.

Он је истакао да Република Српска треба развијати појединачне односе са државама Европске уније, наводећи примјер Мађарске, Словачке и других земаља.

"Економија се не треба везивати за политику. Мислим да партнери из ЕУ који сарађују са Републиком Српском и Федерацијом сарађиваће без обзира на све односе. Њих интересује да ли имамо конкурентан и јефтин производ за њих", истакао је Елек.

